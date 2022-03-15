"Азов" уничтожил генерал-майора оккупационных войск
15 марта 2022 , 11:15Читати новину українською
Источник:АЗОВ Мариуполь
Бойцы отдельного отряда специального назначения "Азов" ликвидировали генерал-майора российских войск.
О ликвидации майора сообщили украинские военные в телеграм-канале "АЗОВ – Мариуполь".
Внимание ВСУ уничтожили батарею залпового огня врага, из которой обстреливали Чернигов
Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет,
– написали украинские военные.
Военные уничтожили генерал-майора оккупанта / Фото телеграмм канал Азов Мариуполь
Ранее бойцы сообщили, что снова дали отпор врагу в бою. Часть военной техники оккупанта была уничтожена, как и сами противники.
Известно, что воины отдельного отряда специального назначения уничтожили также большое количество пехоты орды, в том числе 17 спецназовцев ГРУ России.
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