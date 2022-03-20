"Азов" уничтожил спецназ ГРУ воинской части из Кабардино-Балкарской Республики России
20 марта 2022 , 13:33Читати новину українською
Источник:телеграм полка "Азов"
Украинские бойцы полка "Азов" ликвидировали спецназовцев Главного разведывательного управления. Они принадлежали к воинской части из Кабардино-Балкарской Республики России.
Наши военные шутят, что оккупанты дольше ехали в Украину, чем воевали.
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Полк "Азов" уничтожил спецназ ГРУ воинской части из Кабардино-Балкарской Республики. Дольше ехали, чем воевали,
– написали на странице "Азова".
Добавим, что с начала вооруженной агрессии России против Украины наши защитники мастерски ликвидировали более 10 российских офицеров. Среди них – шесть генералов.
"Азов" уничтожил спецназ ГРУ России / Фото телеграмм полка"Азов"
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