"Азов" уничтожил спецназ российской разведки возле Мариуполя

Военнослужащие из полка "Азов" заявили об уничтожении спецназа Главного разведывательного управления Генштаба России под Мариуполем.

Всего 30 марта бойцы "Азов" убили по меньшей мере 64 солдата из вражеской пехоты. Также оккупанты потеряли 3 танка.

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Борьба за Мариуполь продолжается.

Бойцы полка Азов сегодня уничтожили 3 танка и более 64 единиц вражеской пехоты, среди которых спецназ ГРУ РФ,

– говорится в сообщении "Азов".

Почему Россия хочет захватить Мариуполь любой ценой

Ранее бойцы "Азов" объяснили, что Мариуполь – стратегически важный для врага, поскольку может стать основным тыловым пунктом снабжения. Морские перевозки занимают первое место в мире из-за относительной дешевизны и большого объема.

Сейчас основной тыловой пункт снабжения южной группировки противника – морской порт в Бердянске, но он находится в зоне поражения ВСУ.

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