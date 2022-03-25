"Азов" за ночь уничтожил более 20 россиян и много техники в Мариуполе
25 марта 2022 , 12:35Читати новину українською
Источник:"Азов"
В ночь на 25 февраля полк "Азов" уничтожил более 20 россиян в Мариуполе. Враги понесли потери и в технике.
"Азов" уничтожил 8 единиц различной техники оккупантов. Об этом сообщили на официальной странице полка утром 25 марта.
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В течение ночи бойцами полка "Азов" было уничтожено 5 грузовых автомобилей, 2 БМД, 1 боевая машина десанта врага повреждена. Уничтожено более двух десятков оккупантов,
– говорится в сообщении.
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