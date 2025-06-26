Избиение военными офицера бригады "Азов": МВД и Нацгвардия резко отреагировали
- В Ивано-Франковске двое военных напали на офицера "Азова" Андрея Кориневича, Нацгвардия осудила нападение.
- Нацгвардия призвала к объективному расследованию и сохранению порядка между военнослужащими, напоминая о единстве против общего врага – России.
- Лица, причастные к нападению, установлены, продолжаются следственные действия.
В Ивано-Франковске двое военных напали на офицера "Азова". Нацгвардия резко осудила такие действия.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии Украины.
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Что говорят в Нацгвардии о циничном нападении
13 июня 2025 года в городе Ивано-Франковск было совершено нападение на офицера 12-й бригады специального назначения "Азов" Андрея Кориневича. В Нацгвардии отметили, что такие действия являются неприемлемыми.
Национальная гвардия Украины осуждает любые противоправные действия, в частности в отношении военнослужащих, независимо от их места службы, званий или принадлежности к подразделениям,
– указали там.
Отмечается, что все лица, причастные к событию, установлены. Сейчас продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
Важно! Как рассказал сам Кориневич, на него напали бойцы 3 штурмовой бригады, которых он знал лично и когда-то называл друзьями. Он связал организацию нападения с военнослужащими, близкими к Андрею Билецкому - командиру 3 армейского корпуса.
В Нацгвардии убеждены, что правоохранительные органы проведут объективное, беспристрастное и всестороннее расследование избиения, а виновные понесут ответственность. В структуре отметили сохранение порядка и взаимного уважения между военнослужащими различных подразделений.
"Главное: следует всегда помнить, что у нас общий враг – это Россия, и мы должны быть в единстве в борьбе против него", – добавили в Нацгвардии.