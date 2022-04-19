"Азовцы" в Мариуполе красиво уничтожили вражескую технику: мощное видео

Украинские защитники в Мариуполе в непростых условиях продолжают уничтожать оккупантов. Всего один выстрел – и минус одна бронетехника.

Украинский военный удачно затаился в засаде. Все произошло так быстро, что россияне, очевидно, ничего не успели понять.

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Точный выстрел по технике оккупантов

Боец быстро выскочил из укрытия и моментально поразил вражескую бронетехнику. Выстрел был просто идеальным.

Полк "Азов" продолжает уничтожать вражескую технику,

– так подписали видео военные.

Как украинский защитник уничтожил вражескую бронетехнику в Мариуполе: смотрите видео

Напомним, россиянам никак не удается сломить сопротивление украинских воинов в Мариуполе. В частности, на "Азовстали". Потому они собираются просто сравнять все с землей. Как говорил один из российских командиров, чей разговор с женой перехватила СБУ, оккупанты собираются сбросить трехтонные бомбы на завод. Там прячутся мирные люди.

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