Азовцы, несмотря на сложную ситуацию, за 2 суток уничтожили 3 танка, 2 БМП и БТР россиян в Мариуполе
21 апреля 2022 , 11:13Читати новину українською
Источник:Полк "Азов" в телеграме
Ситуация в Мариуполе стала критической. Но даже при этом его защитники уничтожают русских захватчиков.
В частности, о потерях, которые нанесли российским оккупантам, сообщил полк "Азов". Его бойцы вместе с морской пехотой, пограничниками и другими подразделениями воюют за Мариуполь.
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Несмотря на сверхсложную ситуацию, полк "Азов" за последние двое суток уничтожил: 3 танка, 2 БМП и БТР,
– говорится в сообщении.
Коротко о ситуации в Мариуполе
- Город находится в блокаде российских военных. За него в окружении борются украинские защитники из батальона "Азов", морпехи и другие. Ситуация сложная, в Мариуполе остается примерно 100 тысяч человек. Там гуманитарная катастрофа, город уничтожен обстрелами россиян.
- Некоторые люди прячутся на заводе "Азовсталь" и пока не могут его покинуть, как пояснили наши военные. Ведь не было подтверждения третьей стороны.
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