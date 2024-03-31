"Они спасли тебя, так почему ты молчишь": в Киеве прошла акция в поддержку пленных азовцев

В Киеве украинцы вышли на еженедельную акцию, направленную на то, чтобы напомнить о пленных защитниках "Азовстали". Люди собрались с плакатами, чтобы призвать других не забывать о тех, кого Кремль удерживает у себя.

В ночь на 31 марта российские военные совершили ракетную и беспилотную атаку. Но это не помешало днем в Киеве собраться активистам, родным и близким защитников, их собратьям и неравнодушным гражданам выйти на акцию.

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Призывают вернуть пленных азовцев

Требования участников акции неизменны – возвращение из плена защитников "Азовстали". Их Кремль фактически два года удерживает у себя, не давая никакой информации ни о состоянии наших военных, и не давая им поддерживать связь с родными.

Участники акции еженедельно выходят на улицы с требованием освободить из российского плена азовцев. А также своими действиями они напоминают всем вокруг о важности помнить и поддерживать пленников Кремля. Ведь мы здесь должны стать их голосом.

Сотни людей в Киеве вышли в поддержку пленных азовцев / Фото 24 Канала, Валентина Полищук

Во время акции участники стояли с плакатами, а машины, которые проезжали мимо, сигналили. Таким образом водители выражали солидарность и тоже приобщались к требованиям освободить пленных азовцев.

Корреспондентка 24 Канала Валентина Полищук сделала фоторепортаж с акции. На фото можно увидеть как взрослых, так и малых. Как гражданских, так и военных, которые также требуют вернуть своих собратьев. Были на акции также ведущие 24 Канала Екатерина Соляр и Радио МАКСИМУМ Мила Еремеева.

Участники акции требовали вернуть пленных / Фото 24 Канала, Валентины Полищук

Согласно официальным данным, в российском плену находятся около 1700 украинских военных. Среди них 700 – бойцы батальона "Азов".

Журналисты пообщались с одной из участниц акции. Она рассказала, что ее отец был добровольцем в теробороне Мариуполя. Он был среди тех, кто оборонял "Азовсталь" и находится два года в российском плену.

Как отметила она, известно лишь о том, что ее отец находится в Курском СИЗО. К сожалению, на связь он не выходил ни разу. Известие об отце она получила от собратьев, которые возвращались из российского плена.

Участники акции стали голосом военнопленных азовцев / Фото 24 Канала, Валентины Полищук

Один из военных, которые принимали участие в акции, отметил, что после ранения находится в Киеве на реабилитации. У него – минно-взрывная травма плеча. Мужчина планирует вернуться к собратьям на фронт как только восстановится. Они сейчас воюют в Серебрянском лесу Луганской области.

Мы стараемся приходить каждое воскресенье на акции, насколько позволяет служба, чтобы напомнить властям о необходимости осуществления всех возможных действий для возвращения защитников "Азовстали", которые уже третью весну находятся в плену. С ними практически нет никакой связи, мы не знаем, что с ними, поэтому это вопрос, который требует первоочередных действий,

– подчеркнул боец "Азова".

Мы призываем вас по возможности выходить на такие акции. Помните, что все мы должны стать голосом военнопленных, которых Россия незаконно удерживает у себя. И от каждого из нас также зависит, насколько быстрее их удастся освободить из лап Кремля.