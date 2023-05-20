Россия демонизировала нас, – "Тавр" о необходимости скорейшего возвращения азовцев из плена

Год назад, 20 мая 2022, последние защитники "Азовстали" сложили оружие и вышли с территории завода по приказу высшего руководства страны. Часть полка "Азов" уже освобождена из рук оккупантов, однако еще около 700 – до сих пор во вражеском плену.

В эксклюзивном комментарии 24 Канала начальник штаба полка защитников Мариуполя майор Богдан Кротевич "Тавр" объяснил, почему важно освободить азовцев из российского плена. По его словам, военнослужащие полка "Азов" – в зоне наибольшего риска.

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Азовцы находятся в плену уже год

Неоднократно говорили о том, что азовцев необходимо как можно быстрее освобождать из российского плена. Еще до начала полномасштабного вторжения кремлевские пропагандисты всячески лгали украинских защитников. Впоследствии, в августе 2022 года, российская диктатура заявила, что признала полк "Азов" якобы "террористической организацией".

Оккупанты долгое время "демонизировали" украинских защитников, а потому "Тавр" подчеркивает – плен для азовцев опасен.

Азовцы находятся в самой большой зоне риска, потому что Россия демонизировала наше подразделение. Боевые действия "Азова" показали, что мы наиболее эффективное подразделение в Украине (по некоторым изданиям и в мире). Поэтому каждый возвращенный азовец – это большой плюс в боеспособность украинской армии,

– заявил "Тавр".

Решение сдаться в плен было сверхсложным

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"Тавр" также рассказал, что решение сдаться в русский плен было одним из самых сложных. Кротевич вспоминает, что бойцы в тот момент понимали – как только они сложат оружие, то от азовцев больше ничего не будет зависеть.

"Поскольку наш враг – Россия, мы понимали и то, что договоренности с высокой вероятностью могут быть нарушены. Относительно гарантий украинского государства и власти тоже понятно, что они были в похожей ситуации", – отметил майор.

Кротевич рассказал, что командиры очень долго вели переговоры с россиянами. Сначала пытались договориться эвакуировать раненых, ведь на "Азовстали" не было уже никаких лекарств и даже бинтов. В плен должны были сдаться командиры. Россияне цинично отвергли предложение и заявили – либо в плен сдаются все, либо никто.

Вспоминая и анализируя события прошлого года, Тавр утверждает, что решение сдаться в плен было очень сложным, но правильным.

"Я уверен, что мы вернем всех защитников Мариуполя, они восстановятся и вернутся к своим семьям. Они этого заслуживают больше, чем кто-либо", – заявил азовец.