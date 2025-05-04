О квартирах азовцев и российских ИПСО боец 12-й бригады спецназначения "Азова" Богдан "Вог" Цымбал рассказал в интервью 24 Каналу.

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Получают ли квартиры военные

Богдан Цымбал объяснил, что Россия всегда будет делать фейки, чтобы дискредитировать Вооруженные Силы. "Мы военное подразделение, а не политики. Мы никому не продавались, и господин Ахметов к нам не имеет никакого отношения", – отметил Вог.

По его словам, "Сердце Азовстали" помогает не только "Азову", но и морпехам, разведчикам и другим подразделениям защитников Мариуполя. "Это не государственная программа – есть благотворитель, который тратит на это средства", – рассказал военнослужащий.

Квартиры получали не только командиры "Азова", но и обычные бойцы. Просто у нас программа работает несколько иначе: командиры распределяют, потому что знают, что тот и этот потеряли жилье, у них есть какие-то проблемы и есть семьи, жилье которым нужно приоритетнее. И опять же, я помню, кто получил квартиры, и не надо говорить, что их давали только азовцам,

– объяснил Вог.

Он отметил, что получил квартиру до звания Героя Украины. После награждения получил еще квартиру от государства. По его мнению, это приятный бонус, учитывая то, что Цимбал потерял жилье в Мариуполе.

Богдан "Вог" Цимбал также заявлял, что мы должны говорить о мобилизации всей страны. Он выступает за контрактную армию, однако, по его мнению, сейчас должна состояться мобилизация всей страны в общем, то есть должно быть установление государства на военные рельсы и перевод предприятий для военных нужд.