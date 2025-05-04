Про квартири азовців і російські ІПСО боєць 12-ї бригади спецпризначення "Азову" Богдан "Вог" Цимбал розповів у інтерв'ю 24 Каналу.

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Чи отримують квартири військові

Богдан Цимбал пояснив, що Росія завжди робитиме фейки, щоб дискредитувати Збройні Сили. "Ми військовий підрозділ, а не політики. Ми нікому не продавалися, і пан Ахметов до нас не має жодного стосунку", – зазначив Вог.

За його словами, "Серце Азовсталі" допомагає не тільки "Азову", але і морпіхам, розвідникам та іншим підрозділам оборонців Маріуполя. "Це не державна програма – є благодійник, який витрачає на це кошти", – розповів військовослужбовець.

Квартири отримували не тільки командири "Азову", але і звичайні бійці. Просто у нас програма працює дещо інакше: командири розподіляють, бо знають, що той і цей втратили житло, у них є якісь проблеми і є сім’ї, житло яким потрібно пріоритетніше. І знову ж таки, я пам’ятаю, хто отримав квартири, і не треба казати, що їх давали тільки азовцям,

– пояснив Вог.

Він зауважив, що отримав квартиру до звання Героя України. Після нагородження отримав ще квартиру від держави. На його думку, це приємний бонус, враховуючи те, що Цимбал втратив житло в Маріуполі.

Богдан "Вог" Цимбал також заявляв, що ми маємо говорити про мобілізацію всієї країни. Він виступає за контрактну армію, проте, на його думку, зараз має відбутися мобілізація всієї країни в загальному, тобто має бути встановлення держави на військові рейки та переведення підприємств для військових потреб.