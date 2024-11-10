"Они кричат, просто ты не слышишь": в Киеве состоялась акция в поддержку бойцов "Азова"

В Киеве состоялась акция в поддержку бойцов "Азова". Ведь в российском плену находится сотни азовцев.

24 Канал пишет, что Ассоциация семей защитников "Азовстали" сообщала, что 10 ноября люди в 14:00 планировали собраться на Софийской площади и вдоль улицы Владимирской.

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Что известно об акции в Киеве

Ассоциация семей защитников "Азовстали" сообщила, что акция "Не молчи! Плен убивает" является напоминанием о военнопленных Мариупольского гарнизона, всех пленных и пропавших без вести защитников Украины.



Украинцы проехали по центру Киева и напомнили о защитниках в плену / фото Валентины Полищук



В центре Киева люди вышли на акцию в поддержку пленных бойцов "Азова" / фото Валентины Полищук

Люди держали в руках плакаты с надписями:

"свободные должны бороться за пленных";

"Free Azov";

"третий год ада, отчаяния, ожиданий";

"не закрывайте глаза на боль других, завтра может быть поздно";

"плен – это ад";

"free Azovstal";

"их пытают, тебе ок?";

"они кричат, просто ты не слышишь".



Азовцы уже третий год в плену россиян / фото Валентины Полищук



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Акция в поддержку азовцев / фото Валентины Полищук



Люди требуют освободить пленных бойцов "Азова" / фото Валентины Полищук



Акция в поддержку бойцов "Азова", которые в российском плену / фото Валентины Полищук

Кстати, командир бригады "Азов" Денис "Редис" Прокопенко 19 октября, когда удалось вернуть 34 азовцев сказал, что в российских тюрьмах остаются около 900 бойцов "Азова".

Наша общая задача – вернуть каждого,

– отметил Прокопенко.