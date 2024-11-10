"Они кричат, просто ты не слышишь": в Киеве состоялась акция в поддержку бойцов "Азова"
В Киеве состоялась акция в поддержку бойцов "Азова". Ведь в российском плену находится сотни азовцев.
24 Канал пишет, что Ассоциация семей защитников "Азовстали" сообщала, что 10 ноября люди в 14:00 планировали собраться на Софийской площади и вдоль улицы Владимирской.
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Что известно об акции в Киеве
Ассоциация семей защитников "Азовстали" сообщила, что акция "Не молчи! Плен убивает" является напоминанием о военнопленных Мариупольского гарнизона, всех пленных и пропавших без вести защитников Украины.
Украинцы проехали по центру Киева и напомнили о защитниках в плену / фото Валентины Полищук
В центре Киева люди вышли на акцию в поддержку пленных бойцов "Азова" / фото Валентины Полищук
Люди держали в руках плакаты с надписями:
- "свободные должны бороться за пленных";
- "Free Azov";
- "третий год ада, отчаяния, ожиданий";
- "не закрывайте глаза на боль других, завтра может быть поздно";
- "плен – это ад";
- "free Azovstal";
- "их пытают, тебе ок?";
- "они кричат, просто ты не слышишь".
Азовцы уже третий год в плену россиян / фото Валентины Полищук
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Акция в поддержку азовцев / фото Валентины Полищук
Люди требуют освободить пленных бойцов "Азова" / фото Валентины Полищук
Акция в поддержку бойцов "Азова", которые в российском плену / фото Валентины Полищук
Кстати, командир бригады "Азов" Денис "Редис" Прокопенко 19 октября, когда удалось вернуть 34 азовцев сказал, что в российских тюрьмах остаются около 900 бойцов "Азова".
Наша общая задача – вернуть каждого,
– отметил Прокопенко.