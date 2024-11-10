24 Канал пише, що Асоціація родин захисників "Азовсталі" повідомляла, що 10 листопада люди о 14:00 планували зібратись на Софійській площі та вздовж вулиці Володимирської.

Дивіться також Не відвести очей: в "Азові" показали феєричний удар дронів по окупантах у Нью-Йорку

Що відомо про акцію в Києві

Асоціація родин захисників "Азовсталі" повідомила, що акція "Не мовчи! Полон вбиває" є нагадуванням про військовополонених Маріупольського гарнізону, всіх полонених та зниклих безвісти захисників України.



Українці проїхали по центру Києва та нагадали про захисників у полоні / фото Валентини Поліщук



У центрі Києва люди вийшли на акцію у підтримку полонених бійців "Азову" / фото Валентини Поліщук

Люди тримали у руках плакати з написами:

"вільні мають боротись за полонених";

"Free Azov";

"третій рік пекла, розпачу, очікувань";

"не закривайте очі на біль інших, завтра може бути пізно";

"полон – це пекло";

"free Azovstal";

"їх катують, тобі ок?";

"вони кричать, просто ти не чуєш".



Азовці вже третій рік у полоні росіян / фото Валентини Поліщук



Дивіться також Мати зустріла двох синів з російського полону – вони бійці "Азову": емоційне відео



Акція на підтримку азовців / фото Валентини Поліщук



Люди вимагають звільнити полонених бійців "Азову" / фото Валентини Поліщук



Акція на підтримку бійців "Азову", які у російському полоні / фото Валентини Поліщук

До речі, командир бригади "Азов" Денис "Редис" Прокопенко 19 жовтня, коли вдалось повернути 34 азовців сказав, що у російських тюрмах залишаються близько 900 бійців "Азову".

Наше спільне завдання — повернути кожного,

– зауважив Прокопенко.