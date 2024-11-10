24 Канал пише, що Асоціація родин захисників "Азовсталі" повідомляла, що 10 листопада люди о 14:00 планували зібратись на Софійській площі та вздовж вулиці Володимирської.
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Що відомо про акцію в Києві
Асоціація родин захисників "Азовсталі" повідомила, що акція "Не мовчи! Полон вбиває" є нагадуванням про військовополонених Маріупольського гарнізону, всіх полонених та зниклих безвісти захисників України.
Українці проїхали по центру Києва та нагадали про захисників у полоні / фото Валентини Поліщук
У центрі Києва люди вийшли на акцію у підтримку полонених бійців "Азову" / фото Валентини Поліщук
Люди тримали у руках плакати з написами:
- "вільні мають боротись за полонених";
- "Free Azov";
- "третій рік пекла, розпачу, очікувань";
- "не закривайте очі на біль інших, завтра може бути пізно";
- "полон – це пекло";
- "free Azovstal";
- "їх катують, тобі ок?";
- "вони кричать, просто ти не чуєш".
Азовці вже третій рік у полоні росіян / фото Валентини Поліщук
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Акція на підтримку азовців / фото Валентини Поліщук
Люди вимагають звільнити полонених бійців "Азову" / фото Валентини Поліщук
Акція на підтримку бійців "Азову", які у російському полоні / фото Валентини Поліщук
До речі, командир бригади "Азов" Денис "Редис" Прокопенко 19 жовтня, коли вдалось повернути 34 азовців сказав, що у російських тюрмах залишаються близько 900 бійців "Азову".
Наше спільне завдання — повернути кожного,
– зауважив Прокопенко.