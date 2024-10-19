Під час обмінів полоненими є багато щемливих моментів. Один із таких показав телеканал "Ми – Україна".

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Сини нарешті побачили матір

Мої миленькі, я вас дістала (з полону, – 24 Канал)!

– вигукує жінка.

Дорослі сини також не стримують емоцій.

Така довгоочікувана зустріч: дивіться відео

Журналісти навели дані, що Станіслав і Антон – морські піхотинці, бійці "Азову" та оборонці "Азовсталі", які понад два роки перебували у полоні.

Що відомо про обмін

Дуже важливо, що цього разу додому повернулися азовці, а ще люди, яких Росія приговорила до тривалих тюремних термінів чи навіть довічного ув'язнення. 28 полоненим російська система призначила тривалі терміни, 20 прирекла на довічне ув'язнення за захист власної землі від агресора.

"Серед звільнених з полону нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони. Наші хлопці захищали Маріуполь, Донеччину, Луганщину, Київщину, Харківщину, Чернігівщину, Херсонщину. Серед звільнених 69 солдатів та сержантів та 26 офіцерів", – написав Координаційний штаб.