Теперь это подразделение официально переименовано в Третью отдельную штурмовую бригаду в составе Сухопутных войск ВСУ. Боевой путь бригады начнется совсем скоро.
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Для оккупантов готовят много сюрпризов
Как отмечает лидер Азовского движения Андрей Белецкий, решающая битва в этой войне – еще впереди и требует новых масштабов.
А значит, российским мобилизованным, зекам, вагнеровцам, соловьевым и военкорам будет о чем сочинять басни и легенды. Мы готовим для них много сюрпризов. Зима точно будет жаркой,
– подчеркнул Белецкий.
Украинское военное командование возлагает на "азовцев" новую ответственность.
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Как создавался подразделения ССО "Азов"
Боевой путь подразделения начался с добровольческого отряда терробороны 24 февраля 2022 года. Его создали ветераны подразделения полка "Азов" и представители Азовского движения.
Бойцы ТРО "Азов" защищали Киев и Киевщину, а весной подразделение было переформатировано, и как ССО "Азов" уничтожало врага на Запорожском направлении, помогал освобождать Херсон и сражался в Донецкой области.
В обновленной бригаде отметили, что постоянно растут численно, принимая и выучивая в своих рядах высокомотивированных бойцов.
Обновленные знамена 3-й отдельной штурмовой бригады символизируют "продолжительность традиций украинской государственности: от княжеских времен, времени казачества, первых освободительных движений и до современности".
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, отвечая на вопрос, есть ли угроза, что россияне пойдут на Бахмут с 2 сторон, отметил, что захватить город – сакральная цель врага. По словам спикера, враг уже давно пытается захватить Бахмут. Эти попытки продолжаются более полугода.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр отмечает, что оккупанты бросают в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники. Они пытаются прорвать оборону ВСУ и несут бешеные потери, однако не отказываются от своих планов.
- На днях Владимир Зеленский констатировал, что сейчас оккупанты уже усиливают давление на Бахмутском, Угледарском и других направлениях.
- В свою очередь, спикер Генштаба Андрей Ковалев рассказал, что ситуация в Бахмуте – контролируемая. Ковалев добавил, что вопрос о выходе из Бахмута не стоит. Странно, когда говорят, что ВСУ должны откуда-то выйти. Потому что задача ВСУ – сохранить Украину, воевать за украинскую территорию. Бахмут – крепость. Он не падает, потому что ВСУ оттуда не выходят.
- Кроме того, в ВСУ подчеркнули, что враг терпит колоссальные потери возле Бахмута. Там все буквально завалено телами оккупантов.