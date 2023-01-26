Тепер цей підрозділ офіційно перейменували у Третю окрему штурмову бригаду в складі Сухопутних військ ЗСУ. Бойовий шлях новоствореної бригади розпочнеться зовсім скоро.

Важливо Правду про героїв дізнаються мільйони: Meta пообіцяла не блокувати контент про полк "Азов"

Для окупантів готують багато сюрпризів

Як зазначає лідер Азовського руху Андрій Білецький, вирішальна битва у цій війні – ще попереду і вона потребує нових масштабів.

А отже російським мобілізованим, зекам, вагнерам, соловйовим і воєнкорам буде про що складати байки і легенди. Ми готуємо для них безліч сюрпризів. Зима точно буде спекотною,

– наголосив Білецький.

Українське військове командування покладає на "азовців" нову відповідальність.

Підрозділ ССО "Азов" воюватиме під Бахмутом: дивіться відео

Як створювався підрозділ ССО "Азов"

Бойовий шлях підрозділу розпочався з добровольчого загону тероборони 24 лютого 2022 року. Його створили ветерани підрозділу полку "Азов" та представники Азовського руху.

Бійці ТРО "Азов" захищали Київ та Київщину, а навесні підрозділ був переформатований, і як ССО "Азов" знищував ворога на Запорізькому напрямку, допомагав звільняти Херсон та бився на Донеччині.

В оновленій бригаді відзначили, що постійно зростають чисельно, приймаючи та вишколюючи в своїх лавах високомотивованих бійців.

Оновлені знамена 3-ї окремої штурмової бригади символізують "тяглість традицій української державності: від князівських часів, доби козаччини, перших визвольних змагань і до сучасності".

Ситуація у Бахмуті: останні новини