Про це під час свого вечірнього звернення розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він закликав світ ще дужче об'єднатися.

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Президент розповів про ситуацію на фронті

Зеленський заявив, що Росія готується до нової хвилі агресії – з тими силами, які вона здатна мобілізувати.

Зараз окупанти вже посилюють тиск на Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках. А хочуть посилити тиск масштабніше. Щоб не визнавати помилковість агресії, господарі Росії хочуть кинути більше своїх людей і техніки в бойові дії,

– зауважив президент.

Тому, за його словами, усі країни вільного світу повинні посилювати співпрацю. Це необхідно для того, щоб:

відповісти на чергові російські злочинні дії,

не допустити нових злочинних дій окупантів настільки, наскільки можливо.

"Ініціатива у війні має залишатися за нашими силами. І я почув сьогодні повне розуміння ситуації й в розмові з паном президентом Макроном, і в розмові з паном президентом Фінляндії, який був сьогодні з візитом у Києві", – зазначив глава держави.

Він додав, що сьогоднішній день завдяки французькому та фінляндському етапам українського дипломатичного марафону дав змогу суттєво посилити захист нашої держави.

"Головне тепер – це швидкість реалізації всього того, про що ми домовилися. Дуже детально обговорив сьогодні пункти нашої формули миру – те, що може бути зроблено разом із Францією, те, що може бути зроблено разом із Фінляндією", – підсумував президент.

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