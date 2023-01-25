Про це під час свого вечірнього звернення розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він закликав світ ще дужче об'єднатися.
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Президент розповів про ситуацію на фронті
Зеленський заявив, що Росія готується до нової хвилі агресії – з тими силами, які вона здатна мобілізувати.
Зараз окупанти вже посилюють тиск на Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках. А хочуть посилити тиск масштабніше. Щоб не визнавати помилковість агресії, господарі Росії хочуть кинути більше своїх людей і техніки в бойові дії,
– зауважив президент.
Тому, за його словами, усі країни вільного світу повинні посилювати співпрацю. Це необхідно для того, щоб:
- відповісти на чергові російські злочинні дії,
- не допустити нових злочинних дій окупантів настільки, наскільки можливо.
"Ініціатива у війні має залишатися за нашими силами. І я почув сьогодні повне розуміння ситуації й в розмові з паном президентом Макроном, і в розмові з паном президентом Фінляндії, який був сьогодні з візитом у Києві", – зазначив глава держави.
Він додав, що сьогоднішній день завдяки французькому та фінляндському етапам українського дипломатичного марафону дав змогу суттєво посилити захист нашої держави.
"Головне тепер – це швидкість реалізації всього того, про що ми домовилися. Дуже детально обговорив сьогодні пункти нашої формули миру – те, що може бути зроблено разом із Францією, те, що може бути зроблено разом із Фінляндією", – підсумував президент.
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Ситуація біля Бахмута: коротко
- У Держприкордонслужбі розповіли, що російські війська намагались атакувати опорний пункт наших прикордонників поблизу Бахмута. Ворог декілька разів відправляв на цей напрямок підкріплення. Проте українські воїни дали окупантам гідну відсіч.
- Військовий ЗСУ Ігор Швайка зауважив, у районі Бахмута тривають складні бої, але наші захисники стримують сили ворога. За його словами, складно буде до того часу, поки українські війська не підуть у контрнаступ і не виганятимуть загарбників з нашої землі.
- Своєю чергою, представник Пентагону вважає, що Росія за будь-яку ціну готова взяти Бахмут в оточення. Тому Кремль кидає на штурм міста десятки тисяч мобілізованих. Така поведінка ворога демонструє, що втрати на полі бою його аж ніяк не лякають. У цьому випадку головне – досягнути поставленої мети.