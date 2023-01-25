Об этом во время своего вечернего обращения рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он призвал мир еще больше объединиться.
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Президент рассказал о ситуации на фронте
Зеленский заявил, что Россия готовится к новой волне агрессии – с теми силами, которые она способна мобилизовать.
Сейчас оккупанты уже усиливают давление на Бахмутском, Угледарском и других направлениях. А хотят усилить давление более масштабно. Чтобы не признавать ошибочность агрессии, хозяева России хотят бросить больше своих людей и техники в боевые действия.
– заметил президент.
Поэтому, по его словам, все страны свободного мира должны усиливать сотрудничество. Это необходимо для того, чтобы:
- ответить на очередные российские преступные действия,
- не допустить новых преступных действий оккупантов настолько, насколько возможно.
"Инициатива в войне должна оставаться за нашими силами. И я услышал сегодня полное понимание ситуации и в разговоре с господином президентом Макроном, и в разговоре с господином президентом Финляндии, который был сегодня с визитом в Киеве", – отметил глава государства.
Он добавил, что сегодняшний день благодаря французскому и финляндскому этапам украинского дипломатического марафона позволил существенно усилить защиту нашего государства.
"Главное теперь – это скорость реализации всего того, о чем мы договорились. Очень детально обсудил сегодня пункты нашей формулы мира – то, что может быть сделано вместе с Францией, то, что может быть сделано вместе с Финляндией", – подытожил президент.
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Ситуация возле Бахмута: коротко
- В Госпогранслужбе рассказали, что российские войска пытались атаковать опорный пункт наших пограничников вблизи Бахмута. Враг несколько раз отправлял подкрепление на это направление. Однако украинские воины дали оккупантам достойный отпор.
- Военный ВСУ Игорь Швайка заметил, что в районе Бахмута продолжаются сложные бои, но наши защитники сдерживают силы врага. По его словам, сложно будет до тех пор, пока украинские войска не пойдут в контрнаступление и не будут выгонять захватчиков из нашей земли.
- В свою очередь, представитель Пентагона считает, что Россия любой ценой готова взять Бахмут в окружение. Поэтому Кремль бросает на штурм города десятки тысяч мобилизованных. Такое поведение врага демонстрирует, что потери на поле боя его отнюдь не пугают. В этом случае главное – достичь поставленной цели.