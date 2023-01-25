Об этом во время своего вечернего обращения рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он призвал мир еще больше объединиться.

К теме Переполненные россиянами больницы, мобилизация в Крыму и много сбитых "птичек": главное из Генштаба

Президент рассказал о ситуации на фронте

Зеленский заявил, что Россия готовится к новой волне агрессии – с теми силами, которые она способна мобилизовать.

Сейчас оккупанты уже усиливают давление на Бахмутском, Угледарском и других направлениях. А хотят усилить давление более масштабно. Чтобы не признавать ошибочность агрессии, хозяева России хотят бросить больше своих людей и техники в боевые действия.

– заметил президент.

Поэтому, по его словам, все страны свободного мира должны усиливать сотрудничество. Это необходимо для того, чтобы:

ответить на очередные российские преступные действия,

не допустить новых преступных действий оккупантов настолько, насколько возможно.

"Инициатива в войне должна оставаться за нашими силами. И я услышал сегодня полное понимание ситуации и в разговоре с господином президентом Макроном, и в разговоре с господином президентом Финляндии, который был сегодня с визитом в Киеве", – отметил глава государства.

Он добавил, что сегодняшний день благодаря французскому и финляндскому этапам украинского дипломатического марафона позволил существенно усилить защиту нашего государства.

"Главное теперь – это скорость реализации всего того, о чем мы договорились. Очень детально обсудил сегодня пункты нашей формулы мира – то, что может быть сделано вместе с Францией, то, что может быть сделано вместе с Финляндией", – подытожил президент.

Стоит прочесть На Бахмутском направлении пограничники обезвредили более 20 кафиров: те лезут большими массами

Ситуация возле Бахмута: коротко