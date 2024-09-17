Азовцы выдали себя за разведку ВДВ и вышли на позиции россиян: детали блестящей операции
Источник:"Азов"
Украинские военные 12 бригады специального назначения "Азов" показали видео, как они выдали себя за разведку ВДВ и вышли на позиции россиян.
Украинские военные бригады "Азов" рассказали, что выдали себя за россиян и якобы "отругали" оккупантов за то, что они сидят без раций и автоматов. Захватчики поверили азовцам и все им рассказали.
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Что известно об операции
Мы чуть вас не застрелили. Подумали, что вы – ук**пы (украинцы – 24 Канал),
– сказал азовец россиянам.
В ответ враги оправдывались и объясняли, что они не поняли, кто перед ними.
Азовцы рассказали, что они якобы "разведка ВДВ", то есть воздушно-десантных войск России.
Россияне им поверили и рассказали, что они подумали будто перед ними украинцы, однако теперь уже все "поняли".
Наши военные даже угостили оккупантов шоколадкой, и те окончательно поверили в то, что говорят со "своими".
Один из российских захватчиков рассказал, что он автомат пятый раз в руках держит. Также враги жаловались азовцам и рассказывали обо всем.
Блестящая операция азовцев: смотрите видео
В итоге азовцы взяли россиян в плен и показали видео.
Азовцы показали уже пленных россиян: смотрите видео