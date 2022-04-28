В "Азове" рассказали, сколько Россия потратила на войну только в Мариуполе: колоссальная цифра

Капитан Святослав Паламарь заявил, что Россия потратила на ведение боевых действий в Мариуполе колоссальные суммы. По его словам, говорится о 1 111 200 180 долларов.

Заместитель командира полка "Азов" отметил, что понять логику войны против Украины нормальному человеку просто невозможно. Об этом он сообщил во время своего видеообращения в четверг, 28 апреля.

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"Калина" отметил, что, по минимальным подсчетам:

подбитая и уничтоженная техника стоила врагу 162 миллиона долларов;

самолетовылеты – 288 миллионов долларов;

за раненых и убитых на поле боя в Мариуполе путинский режим должен был выплатить 661 миллион долларов.

В общем это 1 111 200 180 долларов без учета расходов на топливо, экипировку, медевак, питание и прочее,

– сказал Святослав Паламарь.

"За деньги можно построить 163 школы, или 273 детсада, 12 современных больниц, 32 роддома или 82 аптеки. Это только Мариуполь. Я не говорю об Украине в целом", – продолжил капитан.

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Мариуполь находится в блокаде уже больше 60 дней. Россияне пытаются всеми способами захватить его. Однако город держится благодаря украинским воинам, которые все это время безжалостно уничтожают врага.