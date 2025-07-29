После боев в Мариуполе азовец "Крафт" оказался в российском плену. Он рассказал о лечении в оккупированном Донецке, издевательствах санитарок и осколке, который до сих пор в нем.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу. Боец полка "Азов" с позывным "Крафт", который пережил бои в Мариуполе и попал в российский плен, поделился жуткими деталями своего пребывания в оккупированном Донецке.

Читайте также "Ты не можешь быть уже живым": интервью азовца "Крафта", который пережил теракт в колонии Еленовки

Боец "Азова" вспомнил лечение в плену после Мариуполя

Он прошел через теракт в Еленовке и вышел живым из-под завалов, но часть ранений осталась с ним навсегда – осколок в ноге не удалили до сих пор.

После ранения Крафт оказался в больнице в Донецке, где ему сделали только самое необходимое, чтобы он "мог функционировать". Ему прооперировали кишечник, но обломок в ноге просто оставили.

Прошло много времени, и сейчас, чтобы его вытащить, это будет более болезненно и травматично, чем дальше жить с ним. Конечно, это немного ограничивает мне количество физических нагрузок,

– рассказал боец.

Несмотря на войну и плен, "Крафту" удалось выжить благодаря работе одного из хирургов и даже заведующего отделением, который иногда защищал пленных от пророссийских блогеров, приходивших снимать "постановочные сюжеты".

В то же время часть персонала – в частности санитарки – позволяли себе унижения и враждебные высказывания.

О его ранении родные узнали после информации о теракте в Еленовке, ведь "Крафт" был одним из первых в списках раненых. Впоследствии он увидел видео, где дал интервью российским пропагандистам – в состоянии медикаментозного опьянения, ничего не понимая.

Те журналисты что-то рассказывают мне о HIMARS. А я на тот момент, даже не знал, что это, потому что мы пока мы были в Мариуполе, их не было. И я на видео просто киваю головой, потому что у меня нет ни желания, ни силы общаться. Единственное, что меня на тот момент интересовало, это сколько ребят погибло,

– вспоминает боец.

"Крафт" иронизирует: если бы действительно мощный удар HIMARS пришелся на их барак, живых не осталось бы вообще. Несмотря на тяжелые испытания, он выжил, вернулся домой и хранит воспоминания о собратьях, которые не вернулись из плена.