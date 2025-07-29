Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу. Боєць полку "Азов" із позивним "Крафт", який пережив бої в Маріуполі та потрапив у російський полон, поділився моторошними деталями свого перебування в окупованому Донецьку.

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Боєць "Азову" пригадав лікування в полоні після Маріуполя

Він пройшов через теракт в Оленівці та вийшов живим з-під завалів, але частина поранень залишилась із ним назавжди – осколок у нозі не видалили й досі.

Після поранення Крафт опинився в лікарні в Донецьку, де йому зробили лише найнеобхідніше, аби він "міг функціонувати". Йому прооперували кишківник, але уламок у нозі просто залишили.

Пройшло багато часу, і зараз, щоб його витягнути, це буде більш болісно і травматично, ніж далі жити з ним. Звісно, це трохи обмежує мені кількість фізичних навантажень,

– розповів боєць.

Попри війну та полон, "Крафту" вдалося вижити завдяки роботі одного з хірургів і навіть завідувача відділення, який іноді захищав полонених від проросійських блогерів, що приходили знімати "постановочні сюжети".

Водночас частина персоналу – зокрема санітарки – дозволяли собі приниження та ворожі висловлювання.

Про його поранення рідні дізналися після інформації про теракт в Оленівці, адже "Крафт" був одним із перших у списках поранених. Згодом він побачив відео, де дав інтерв’ю російським пропагандистам – у стані медикаментозного сп’яніння, нічого не тямлячи.

Ті журналісти щось розказують мені про HIMARS. А я на той момент, навіть не знав, що це, бо ми поки ми були в Маріуполі, їх не було. І я на відео просто киваю головою, бо в мене нема ні бажання, ні сили спілкуватися. Єдине, що мене на той момент цікавило, це скільки хлопців загинуло,

– пригадує боєць.

"Крафт" іронізує: якщо б дійсно потужний удар HIMARS припав на їхній барак, живих не залишилося б взагалі. Попри тяжкі випробування, він вижив, повернувся додому та зберігає спогади про побратимів, які не повернулись з полону.