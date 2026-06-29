Пустые пляжи и заброшенные базы: как выглядят курорты Азовского моря под оккупацией

Когда-то переполненные туристами курорты Азовского моря сейчас почти опустели. Бердянск, Кирилловка, Урзуф и Юрьевка, находящиеся под российской оккупацией, лишились привычной курортной атмосферы и массового потока отдыхающих.

Об этом сообщает "Телеграф", опубликовав свежие кадры с побережья.

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Какова ситуация на некогда популярных курортах Азовского моря?

Одним из самых популярных морских курортов Украины был Бердянск. В летний сезон его пляжи были переполнены отдыхающими, а город привлекал гостей активной ночной жизнью. Сейчас же на опубликованных видео видно почти пустые пляжи, а часть прибрежной территории постепенно приходит в упадок и замусоривается.

Пляжи в Бердянске пусты: смотрите видео

Похожая ситуация и в Кирилловке, которая до оккупации была одним из самых известных мест летнего отдыха. Несмотря на тёплую погоду и чистое море, туристов почти нет. Многие базы отдыха остаются без посетителей, а курортная инфраструктура постепенно приходит в упадок.

В Кирилловке почти нет туристов: смотрите видео

Изменился и Урзуф, который ценился за уютную атмосферу, санатории, пансионаты и многочисленные базы отдыха. Сейчас основными отдыхающими остаются местные жители и люди с других оккупированных территорий, однако этого недостаточно, чтобы вернуть курорту прежнюю популярность.

На пляже в Урзуфе почти нет людей: смотрите видео

Почти безлюдной стала и Юрьевка. Если до 2022 года летом здесь было многолюдно с утра до вечера, то сейчас пляжи практически пусты. На побережье заметно мусор, хотя морская вода остается чистой.

В Юрьевке также значительно меньше отдыхающих, чем до начала полномасштабной войны: смотрите видео

Увиденное удивило многих украинцев. В комментариях под опубликованными видео пользователи пишут, что никогда не видели азовские курорты настолько пустыми в разгар летнего сезона. Люди обращают внимание не только на отсутствие туристов, но и на необычно пустое побережье.