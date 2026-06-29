Про це повідомляє "Телеграф", опублікувавши актуальні кадри з узбережжя.

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Яка ситуація на колись популярних курортах Азовського моря?

Одним із найпопулярніших морських курортів України був Бердянськ. У літній сезон його пляжі були переповнені відпочивальниками, а місто приваблювало гостей активним нічним життям. Нині ж на оприлюднених відео видно майже порожні пляжі, а частина прибережної території поступово занепадає та засмічується.

Пляжі у Бердянську пусті: дивіться відео

Схожа ситуація і в Кирилівці, яка до окупації була одним із найвідоміших місць літнього відпочинку. Попри теплу погоду та чисте море, туристів майже немає. Багато баз відпочинку залишаються без відвідувачів, а курортна інфраструктура поступово занепадає.

У Кирилівці майже немає туристів: дивіться відео

Змінився й Урзуф, який цінували за затишну атмосферу, санаторії, пансіонати та численні бази відпочинку. Зараз основними відпочивальниками залишаються місцеві жителі та люди з інших окупованих територій, однак цього недостатньо, щоб повернути курорту колишню популярність.

На пляжі в Урзуфі майже немає людей: дивіться відео

Майже безлюдною стала і Юріївка. Якщо до 2022 року влітку тут було людно від ранку до вечора, то зараз пляжі практично порожні. На узбережжі помітне сміття, хоча морська вода залишається чистою.

У Юріївці також значно менше відпочивальників, ніж до початку повномасштабної війни: дивіться відео

Побачене здивувало багатьох українців. У коментарях під опублікованими відео користувачі пишуть, що ніколи не бачили азовські курорти настільки порожніми в розпал літнього сезону. Люди звертають увагу не лише на відсутність туристів, а й на незвично порожнє узбережжя.