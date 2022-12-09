Упало в анабиоз и ждет Украину: Азовское море замерзло – удивительное видео
В акватории Мариуполя 9 декабря замерзло Азовское море. В последние годы такое происходило нечасто.
Кадры замерзшего моря обнародовали в соцсетях, передает 24 канал. Зрелище наблюдали жители приазовских селений.
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В сети насмехаются, что пока Мариуполь не освободили от оккупантов, море упало в анабиоз и ждет возвращения домой.Справочно! Анабиоз – состояние организма, при котором биологические процессы в нем прекращаются или настолько замедлены, что все видимые проявления жизни отсутствуют.
Удивительное зрелище
В телеграмм-каналах обнародовали видео с побережья Мелекино. Этот поселок в 15 километрах от Мариуполя.
Азовское море замерзло: видео
Отметим, Азовское море – мелководное, однако в последние годы промерзает не часто. Ранее в порту работал только один ледоколом "Капитан Билоусов", который обеспечивал проход судов во время льда.
Напомним, недавно президент государства-агрессорки Владимир Путин размечтался, мол, Азовское море стало внутренним для России. Более того, диктатор даже назвал это "произведением спецоперации", то есть войны против Украины.