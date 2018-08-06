Азовское море станет российским: британский эксперт посоветовал Украине, как это предотвратить

Если Украина не будет прибегать к однозначным шагам для защиты суверенитета и территориальной целостности, состояние дел в южной части страны в дальнейшем будет ухудшаться. Ведь сегодня критичность военно-политической ситуации в акватории Азовского моря можно оценить в 7-8 баллов по условной 10-бальной шкале.

Об этом заявил военный эксперт из Великобритании, полковник в отставке Глен Грант, сообщает "Эспрессо".

"Город (Мариуполь) становится просто лишенным товарооборота. Учитывая то, что Россия останавливает суда, следующие в Мариуполь, бизнесмены будут заниматься чем-то другим. Ведь никто не хочет терять деньги и время. Они просто изменят сферу своей деятельности", – предостерег эксперт.

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Именно такова тактика (россиян): фактически подавить там любые попытки торговли, превратить ту часть Азовского моря в российскую. И так действительно будет, если Украина не начнет принимать хоть какие-то меры. Азовское море просто станет российским, а затем и пространство между Азовским морем и Крымом,

– объяснил Грант.

Он отметил, что после этого следующим объектом блокады и дальнейшего захвата, будет "территория от Крыма до Румынии".

"Начнется игра, во время которой будут пытаться перекрыть доступ в Одессу ... Очевидно, что это будет следующий шаг россиян", – убежден британский полковник.

При этом он заверил, что военные корабли США, которые на находящиеся возле Одессы на учениях или во время плановых маршрутов, открывались огонь по россиянам.

Грант посоветовал Украине просить у США о предоставлении ей в распоряжение кораблей, поскольку ВСУ на сегодня не имеет прочного флота.

К слову, как рассказал юрист-международник Геннадий Друзенко, сокращение США помощи Украине в обеспечении безопасности объясняется тем, что к официальному Киеву нет доверия.