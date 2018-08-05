00:25
6 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
25°C 18°C
  • вторник
    25°C 16°C
  • среда
    26°C 16°C
  • четверг
    27°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Сказки в сказочной России. Бессмертные депутаты
Вєсті Кремля
19:28, 4 августа
Вести.UA. Жир. Сокровища Порошенко. Сказочница Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Пока в Украине не состоятся выборы, США не будут увеличивать помощь, – юрист

13 Читати новину українською
Вашингтон ожидает смены власти в Украине?
Вашингтон ожидает смены власти в Украине? / 24 Канал

Сокращение США помощи по безопасности Украине объясняется тем, что к официальному Киеву нет доверия. Это подтверждает ситуация с противотанковыми комплексами "Джавелин".

Об этом 24 каналу рассказал юрист-международник Геннадий Друзенко.

Читайте также: Украина может получить от США еще и "Стингеры": на что они способны

Как отмечает специалист, "Джавелин" были очень разрекламированные в Украине. Мы их получили, но с условием – чтобы они не находились в зоне боевых действий.

В Пентагоне и разведывательном сообществе США видят, что сегодня ты поставляешь Украине "Джавелины", а завтра они взорвутся на складе или окажутся в руках боевиков. В Вашингтоне огромное разочарование в нынешних руководителяхУкраины, которые потеряли фантастический шанс после Революции достоинства,
– убежден Геннадий Друзенко.

По мнению международника, до президентских и парламентских выборов в Украине, изменения конфигурации власти, к сожалению, не будет роста помощи и военной в частности.

"Чтобы оставить нас на плаву, Запад будет давать деньги и символическое оружие. Но эта помощь не переломит ситуацию на Донбассе. США будут делать все, чтобы пациент не умер в надежде, что, когда изменится сестра по палате, то он пойдет на поправку. Поэтому до выборов на востоке Украины будет продолжаться конфликт низкой интенсивности. Разве что Путин решит его активизировать. Это трудно прогнозировать", – отметил Друзенко.

Напомним, США в 2018 году выделили 350 миллионов долларов в виде военной помощи Украине. Сейчас Конгресс США принял законопроект, предусматривающий выделение в 2019 году 250 миллионов долларов на помощь по безопасности Украине. Из указанной суммы 50 миллионов долларов должно быть направлено на летальные виды вооружений. Ранее проект оборонного бюджета США на 2019-й год поддержал Белый дом. В целом этот документ закладывает "развитие и внедрение комплексной стратегии сотрудничества в области безопасности, объясняет и определяет приоритеты поддержки союзников и партнеров в Европе", а также "изучение возможности увеличить периодичность и масштаб проведения военных учений НАТО в Черном море".

30 апреля 2018 года США направили в Украину партию ПТРК "Джавелин".

Теги: Новости США Новости Украины Новости политики Украина – Россия Война на Донбассе Операция Объединенных сил Джавелин
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Пожар на нефтехранилище: Один человек погиб
 9 июня 2015 , 00:46
Жестокое нападение на молодежь произошло в центре Киева
 22 декабря 2017 , 01:37
Полузащитник сборной Украины забил феерический гол в Бельгии
 8 августа 2016 , 10:08
Копы из "Форсажа" станут героями спин-оффа Fast & Furious
 9 июля , 18:40
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук