Пока в Украине не состоятся выборы, США не будут увеличивать помощь, – юрист

Сокращение США помощи по безопасности Украине объясняется тем, что к официальному Киеву нет доверия. Это подтверждает ситуация с противотанковыми комплексами "Джавелин".

Об этом 24 каналу рассказал юрист-международник Геннадий Друзенко.

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Как отмечает специалист, "Джавелин" были очень разрекламированные в Украине. Мы их получили, но с условием – чтобы они не находились в зоне боевых действий.

В Пентагоне и разведывательном сообществе США видят, что сегодня ты поставляешь Украине "Джавелины", а завтра они взорвутся на складе или окажутся в руках боевиков. В Вашингтоне огромное разочарование в нынешних руководителяхУкраины, которые потеряли фантастический шанс после Революции достоинства,

– убежден Геннадий Друзенко.

По мнению международника, до президентских и парламентских выборов в Украине, изменения конфигурации власти, к сожалению, не будет роста помощи и военной в частности.

"Чтобы оставить нас на плаву, Запад будет давать деньги и символическое оружие. Но эта помощь не переломит ситуацию на Донбассе. США будут делать все, чтобы пациент не умер в надежде, что, когда изменится сестра по палате, то он пойдет на поправку. Поэтому до выборов на востоке Украины будет продолжаться конфликт низкой интенсивности. Разве что Путин решит его активизировать. Это трудно прогнозировать", – отметил Друзенко.

Напомним, США в 2018 году выделили 350 миллионов долларов в виде военной помощи Украине. Сейчас Конгресс США принял законопроект, предусматривающий выделение в 2019 году 250 миллионов долларов на помощь по безопасности Украине. Из указанной суммы 50 миллионов долларов должно быть направлено на летальные виды вооружений. Ранее проект оборонного бюджета США на 2019-й год поддержал Белый дом. В целом этот документ закладывает "развитие и внедрение комплексной стратегии сотрудничества в области безопасности, объясняет и определяет приоритеты поддержки союзников и партнеров в Европе", а также "изучение возможности увеличить периодичность и масштаб проведения военных учений НАТО в Черном море".



30 апреля 2018 года США направили в Украину партию ПТРК "Джавелин".