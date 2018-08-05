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Поки в Україні не відбудуться вибори, США не збільшуватимуть допомогу, – правник

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Вашингтон очікує зміни влади в Україні?
Вашингтон очікує зміни влади в Україні? / 24 Канал

Скорочення США безпекової допомоги Україні пояснюється тим, що до офіційного Києва немає довіри. Це підтверджує ситуація з протитанковими комплексами "Джавелін".

Про це 24 каналу розповів правник-міжнародник Геннадій Друзенко.

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Як зауважує фахівець, "Джавеліни" були дуже розрекламовані в Україні. Ми їх отримали, але з умовою – щоб вони не перебували в зоні бойових дій.

В Пентагоні і розвідувальній спільноті США бачать, що сьогодні ти постачаєш Україні "Джавеліни", а завтра вони вибухнуть на складі або опиняться в руках бойовиків. У Вашингтоні величезне розчарування в нинішніх очільниках України, які змарнували фантастичний шанс після Революції гідності,
– переконаний Геннадій Друзенко.

На думку міжнародника, до президентських і парламентських виборів в Україні, зміни конфігурації влади, на жаль, не буде зростання допомоги і військової зокрема.

"Щоб залишити нас на плаву, Захід даватиме гроші і символічну зброю. Але ця допомога не переламає ситуацію на Донбасі. США робитимуть усе, щоб пацієнт не помер в надії, що, коли зміниться сестра по палаті, то він піде на поправку. Тому до виборів на сході України продовжуватиметься конфлікт низької інтенсивності. Хіба що Путін вирішить його активізувати. Це важко прогнозувати", – зазначив Друзенко.

Нагадаємо, США в 2018 році виділили 350 мільйонів доларів у вигляді військової допомоги Україні. Наразі Конгрес США ухвалив законопроект, який передбачає виділення в 2019 році 250 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні. Із зазначеної суми 50 мільйонів доларів має бути спрямовано на летальні види озброєнь. Раніше проект оборонного бюджету США на 2019-й рік підтримав Білий дім. Загалом цей документ закладає "розвиток і впровадження комплексної стратегії співробітництва у галузі безпеки, яка пояснює та визначає пріоритети підтримки союзників і партнерів у Європі", а також "вивчення можливості збільшити періодичність і масштаб проведення військових навчань НАТО у Чорному морі".

30 квітня 2018 року США скерували до України партію ПТРК "Джавелін".

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини США Джавелін Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
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