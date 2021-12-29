В Азовском регионе объявили чрезвычайный уровень опасности

Спасатели предупредили об усложнении погодных условий в Азовском регионе. Ночью и утром 29 декабря там будет чрезвычайный гололед, а днем – гололедица.

Подобные погодные условия прогнозируют, в частности, на побережье Азовского моря в Донецкой области. А также – в порту города Мариуполь.

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Объявили красный уровень опасности

В течение ночи в Азовском регионе образовался чрезвычайный гололед. Это значит, что на проволоках и деревьях интенсивно намерз толстый слой льда – более 40 миллиметров. В течение 29 декабря на дорогах прогнозируют гололед, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Спасатели объявили в регионе ІІІ уровень опасности – красный (самый серьезный). Они предупредили, что такие погодные условия могут стать причиной длительного прекращения движения транспорта.

Украина приходит в себя от последствий непогоды

Перед 28 декабря ряд областей Украины накрыли сильные снегопады. Спасатели отбуксировали более 150 транспортных средств, среди них – 23 кареты скорой медицинской помощи.

Сложной была ситуация в Кировоградской, Харьковской и Запорожской области. В ряде аэропортов отменили или перенесли авиарейсы. В городах были огромные пробки, усложненное движение было и на трассах.

III уровень опасности означает, что погодные условия крайне опасны. Они могут создать угрозу жизни людей, привести к масштабным повреждениям инфраструктуры.

Спасатели вытаскивают авто из снега / Фото ГСЧС