Работа с ветеранами в Украине: стоит ли опираться на опыт США

В сентябре в бригаде "Азов" создали патронатную службу для военных и членов их семей, которая называется Азов.Сопровождение. Руководитель этой службы поделилась своими мыслями относительно работы с ветеранами.

Руководитель Азов.Сопровождение Рина Резник в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала, как там используют проработанный опыт США и Израиля в работе с ветеранами. Она отметила, что службе пока 4 месяца, поэтому процесс только идет.

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В США есть культура благодарности

По словам Рины Резник, опыт ветеранской политики в США – очень длинный. Поэтому у них очень хорошо продуманная политика мемориализации памяти погибших военных, поддержка ветеранов и их здоровья, социальные гарантии.

А еще там на самом деле большая культура благодарности среди общества к военным, которая у нас пока так не сформирована,

– добавила она.

В то же время, несмотря на это, все равно есть проблемы, то есть этого недостаточно. Руководитель Азов.Супровождение объяснила, что их опыт показывает нам, что просто не будет, ведь там это еще и вопрос гораздо меньшего количества населения, чем у нас.

И на самом деле в Штатах существует большая проблема с самоубийствами ветеранов, разводами, зависимостью от наркотиков и тем, что они остаются без дома. Даже если до армии они были финансово обеспеченными людьми. К сожалению, многие из них не знают, что делать после армии. Но от этого остальная часть общества США будет не так сильно зависеть, как у нас,

– отметила Резник.

Не хватает психотерапевтов

Стоит учитывать, что наши военные и ветераны – это люди преимущественно до 60 лет, это экономически состоятельная часть населения. Именно это создает огромные риски для государственного сектора, для сектора частного предприятия.

Поэтому сейчас мы много информационно работаем, чтобы доносить, что работать с ветеранами – важно. Потому что образ ветерана у нас и так довольно адекватно сформирован. Но в стране не хватает психотерапевтов и психиатров,

– подчеркнула руководитель службы.

Военных психиатров и психотерапевтов вообще почти нет. По ее словам, в Украине их никогда не хватало, всегда было мало доказательных и умных специалистов, которые бы опирались на действительно профессиональные и действенные методы, а также многие из них выехали за границу.

Поэтому получается, что количество людей, которые нуждаются в таких специалистах, сильно возросло, а количество специалистов уменьшилось.

Время ожидания бойца на помощь в хорошей психоневрологической клинике составляет 2 – 3 недели, а иногда даже дольше.