После заявлений о "подготовке подрыва": в Мариуполе боевую авиацию заметили возле "Азовстали"

После провала в Херсоне и на правобережье Херсонщины оккупанты пытаются усилить свои позиции на временно оккупированных территориях. В частности, из Запорожской области в Мариуполь начали перебрасывать авиацию.

Соответствующие кадры из Мариуполя опубликовал советник мэра Петр Андрющенко. Вражескую авиацию зафиксировали представители местного сопротивления.

Обратите внимание Оккупанты цинично пугают "намерениями Украины" взорвать "Азовсталь" и завод Ильича в Мариуполе

Оккупанты усиливают военное присутствие

В течение 11 декабря вражеские вертолеты постоянно летали в направлении завода "Азовсталь" в Мариуполе. Вражеская авиация прилетела туда с Запорожского направления.

В селе Ялта в пригороде Мариуполя оккупанты начали обустраивать новый пункт для российских мобилизованных. Кроме того, в Мариуполь прибывают захватчики из Запорожской области – в районе сел Демьяновка и Камышеватое разместили около 500 оккупантов.

Из Мангушского района оккупанты отправили очередную танковую колонну на территорию бывшего Никольского района.

Вражеская авиация разлеталась в районе "Азовстали": смотрите видео

Тем временем боевики говорят о "подрыве" заводов в Мариуполе

Пока неясно, чем обусловлена такая активность вражеской авиации возле завода "Азовсталь", однако это выглядит подозрительно на фоне недавнего абсурдного сообщения пророссийских боевиков о якобы "намерениях Украины взорвать заводы в Мариуполе". Речь идет об "Азовстали" и заводе имени Ильича.

Главарь боевиков в Донецкой области Денис Пушилин выдал абсурдное заявление о якобы планах Украины. Как террорист дошел до такого абсурда – неизвестно. Равно как и неизвестно, связана ли активность вражеской авиации в районе "Азовстали" с заявлениями главаря боевиков. Таким образом, оккупанты могут как имитировать "охрану завода", так и сами могут готовить подрыв обоих объектов.