Тяжелые ампутации, некоторые потеряли жилье: в Украине начали сбор для защитников "Азовстали"
Источник:Ангелы "Азова"
Украина провела обмен военнопленных. Домой вернулись 144 украинских героя, среди них – 95 защитников Мариуполя.
Часть военных, которая находилась на "Азовстале", имеет тяжелые ранения, увечья и травмы. Поэтому 1 июля патронатная служба "Ангелы "Азова", которая является единственным официальным благотворительным фондом полка "Азов", объявила о сборе средств.
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"Они в тяжелом, запущенном состоянии. Без вещей, без телефонов. Нелеченные ожоги от фосфорных боеприпасов с поражением большей части тела, очень тяжелые ампутации. Неправильно сросшиеся ткани", – рассказали в благотворительном фонде.
Необходимо длительное лечение и реабилитация
По информации "Ангелов Азова", ряд защитников также потеряли жилье, поскольку оно осталось на временно захваченных Россией территориях. Военным нужно возвращаться к жизни.
Это все – непочатый край работы для нас и расходов. Предстоит длительное лечение и реабилитация. Ребята пережили такой ад и выжили! Они точно заслуживают возвращения к полноценной жизни. Помогите нам поставить их на ноги!
– просят в фонде.
Реквизиты для помощи украинской гривной:
Получатель БО "БФ патронатной службы "Ангелы Азова"
Код получателя 44853674
Текущий счет UA973052990000026002026224377
Банк получателя АО КБ "ПРИВАТБАНК"
Получатель: Толкачева Елена Александровна
UAH (ПриватБанк): 5168752003016162
Tolkachova Olena
UAH, PLN (Монобанк): 5375411504836680
IBAN: UA963220010000026209327739902
Swift: UNJSUAUKXXX
PayPal: olenayasko@gmail.com
BTC: 1BAkfVnRxpvQPdcgeS6y72uMUjk5GGuJSF
ETH: 0x8e63a242acfa1c2984a02934c7295b0972fcad0
Обмен пленными
Украина с начала полномасштабного российского вторжения провела самый большой обмен пленными. Домой 30 июня вернулись 144 защитника. В разведке отметили, что из 95 защитников Мариуполя – 43 героя из известного полка бойцов под руководством Дениса Прокопенко. Военные имеют огнестрельные и осколочные ранения, взрывчатые травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей.
Младшему защитнику, которого удалось освободить из неволи, 19 лет, а самому старшему – 65. Всего сумели вернуть домой 59 нацгвардейцев, 30 бойцов из Военно-морских сил, 28 бойцов Вооруженных сил Украины, 17 охранников границы из Государственной пограничной службы Украины, 9 бойцов терробороны и Национальной полиции Украины.
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