На "Азовстали" гражданские живут собственной коммуной, потому что общение с военными делает их мишенью

В Мариуполе российские оккупанты продолжают беспощадно обстреливать "Азовсталь", где есть много гражданских. Мирные жители живут отдельно от военных коммун и почти с ними не общаются.

Об этом рассказал руководитель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин. Кроме этого, по словам заместителя командира полка "Азов" капитана Святослава Паламаря, в настоящее время мариупольцы не могут покинуть "Азовсталь". Для того чтобы вывезти их с территории завода необходимы гарантии третьей стороны.

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Гражданские живут на "Азовстали" собственной коммуной

Вершинин рассказал, что раньше, до активизации боевых действий, на "Азовстали" было около тысячи гражданских. Сейчас их меньше – несколько сотен. Однако все они находятся на территории завода вместе с детьми. В сети даже есть видео, подтверждающее это.

Они в принципе своей коммуной живут. То есть если они обращаются за помощью, однозначно, им эта помощь предоставляется. Любое пребывание военных с гражданскими делает гражданских военной целью, поэтому никто не держится вместе (военные с гражданскими – 24 канал),

– отметил правоохранитель.

Он добавил, что все на "Азовстали" живут в состоянии жесткой экономии.

"Но люди здесь есть и здесь есть дети. В том числе здесь есть семьи военнослужащих. То есть выходить к кацапам им вообще не вариант", – заметил Вершинин.

Он подытожил, что также есть часть людей, которая хочет выйти только в Украину.

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