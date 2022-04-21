Про це розповів керівник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін. Окрім цього, за словами заступника командира полку "Азов" капітана Святослава Паламаря, наразі маріупольці не можуть покинути "Азовсталь". Для того, щоб вивезти їх з території заводу необхідні гарантії третьої сторони.

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Цивільні живуть на "Азовсталі" власною комуною

Вершинін розповів, що раніше, до активізації бойових дій, на "Азовсталі" була приблизно тисяча цивільних. Зараз їх менше – кілька сотень. Однак вони всі перебувають на території заводу разом із дітьми. У мережі навіть є відео, яке це підтверджує.

Вони в принципі своєю комуною живуть. Тобто, якщо вони звертаються за допомогою, однозначно, їм ця допомога надається. Будь-яке перебування військових із цивільними робить цивільних військовою ціллю, тому ніхто не тримається разом (військові з цивільними – 24 канал),

– зазначив правоохоронець.

Він додав, що усі на "Азовсталі" живуть у стані дуже жорсткої економії.

"Але люди тут є і тут є діти. У тому числі тут є сім'ї військовослужбовців. Тобто виходити до кацапів їм взагалі не варіант", – зауважив Вершинін.

Він підсумував, що також є частина людей, яка хоче вийти лише в Україну.

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