На "Азовстали" уже идет не война, а происходят убийства, – жена защитника Мариуполя

На заводе "Азовсталь" ежедневно происходят циничные обстрелы и убийства раненых людей, которые, несмотря на истощение и боль, продолжают отстаивать Мариуполь.

Об этом во время брифинга от медиацентра "Украина", состоявшегося 14 мая, рассказала жена бойца полка "Азов" Наталья Зарицкая. 24 канал собрал важнейшее из его обращения к мировому сообществу.

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Россияне обстреливают тяжелораненых азовцев

По словам Натальи Зарицкой, сегодня в стенах "Азовстали" находятся сони раненых бойцов без конечностей. У них нет необходимых лекарств для обезболивания. При этом, бомбя завод, российские оккупанты наносят все новые травмы.

Новые бомбардировки наносят новые раны уже раненым бойцам. Они истощены и находятся просто за гранью жизни. Мы хотим, чтобы их спасли,

– говорит жена бойца.

Она отмечает, что сдаться в плен для них – тоже не вариант.

У нас есть прецеденты, когда бойцов брали в плен, а потом – казнили. Для них плен означает смерть,

– рассказывает Зарицкая.

Единственным вариантом спасения этих обессиленных воинов может стать процедура экстракции, то есть вывод личного состава из Мариуполя в район, который контролируют дружеские силы или партнеры Украины.

На сайте Change.org создали петицию с призывом спасти всех находящихся на территории "Азовстали". Обращение адресовано ООН и его главе Антониу Гутерришу.

Активисты требуют безотлагательной процедуры экстракции. Это означает эвакуацию всех гражданских, раненых и военнослужащих, а также вывоз тел украинцев из заблокированного Мариуполя. Она предполагает:

обеспечить срочное прекращение огня с гарантиями с обеих сторон в Мариуполе;

организовать немедленный контроль соблюдения режима прекращения огня третьей стороной;

организовать морскую эвакуацию гражданского населения и украинских военнослужащих на территорию, подконтрольную украинскому правительству или на территорию третьего государства-посредника. Морская эвакуация может сопровождаться наземным гуманитарным коридором для гражданского населения и военных на территорию, контролируемую украинским правительством, или в третье государство-посредник.

Эвакуация бойцов из "Азовстали": последние новости

Сейчас украинская сторона ведет переговоры с российскими оккупантами об эвакуации 60 человек из "Азовстали" в Мариуполе. Эту информацию подтвердила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН призвал продолжить эвакуационную операцию из Мариуполя и, в частности, "Азовстали". По его словам, людей нужно доставить в безопасное место, где их право на жизнь будет гарантировано.

Ирина Верещук сообщила, что в настоящее время стартовал новый раунд переговоров вокруг дорожной карты эвакуации тяжелораненых людей из Мариуполя. Представители Красного Креста 13 мая провели встречу с россиянами. По словам министра, посредником в текущем раунде переговоров выступила Турция.

Призыв спасти защитников "Азовстали" также обнародовали экс-президенты Украины – Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко. Они обратились к государствам-членам Европейского Союза, Соединенным Штатам Америки, Канаде, Китаю, Турции, а также ООН.

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