"Редис" всегда со своими бойцами, - воины "Азова" рассказали о формировании традиций бригады
Легендарной бригаде "Азов", которая защищала Мариуполь исполнилось 10 лет. Бойцы рассказали о том, как были сформированы правила и коллектив.
Святослав Серый с позывным “Храбрый”, артиллерист бригады, в эксклюзивном тексте 24 Канала рассказал, что коллектив, как и крепкие правила "Азова", строились годами. Все защитники отмечают, что это едва ли не в первую очередь заслуга командования, которое не сидит где-то далеко в кабинетах, а участвует в боях вместе со своими бойцами.
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"Азов" имеет уникальные традиции
Боец отметил, что командир Бригады Редис всегда со своими бойцами, его всегда видно.
И именно он задает такой темп движения "Азова". Это очень важно,
– сказал Храбрый.
Кроме того, "Азов" имеет уникальные собственные традиции, которые теперь начинают наследовать и другие подразделения. Одна из самых известных – это чествование памяти погибших собратьев, когда бойцы собираются у азовского кургана с мечами.
Как говорит другой боец, Андрей Игнатюк с позывным "Спайдер", служба которого как раз и заключается в том, чтобы поддерживать традиции бригады, они напоминают о нашей идентичности.
Это больше от сердца, чем просто от ума. И это делается для того, чтобы помнить своих ребят, которые погибли. Потому что они сделали очень много и заслужили место в истории. И я считаю, что просто поставить флаг на могиле – недостаточно,
– добавил он.
"Редис" призвал США отменить запрет передавать западное оружие "Азову"
- Командир 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ, полковник Денис "Редис" Прокопенко призвал США снять запрет на военную помощь "Азову". Он отметил, что запрет ввели еще в 2017 году, и после полномасштабного вторжения России его так и не отменили.
- Об этом командир написал на своей странице в фейсбуке. Он отметил, что делегации "Азова" достойно принимают в разных странах мира, впрочем стереотипное ограничение до сих пор есть в американском законодательстве.
- Командир "Азова" отметил, что в западных СМИ формировали отношение к подразделению под влиянием московской пропаганды. В нынешнем законопроекте об оборонных ассигнованиях до сих пор остается поправка о запрете передачи западного оружия бойцам "Азова", поэтому Прокопенко призвал правительство США отменить запрет.