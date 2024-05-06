"Редис" всегда со своими бойцами, - воины "Азова" рассказали о формировании традиций бригады

Легендарной бригаде "Азов", которая защищала Мариуполь исполнилось 10 лет. Бойцы рассказали о том, как были сформированы правила и коллектив.

Святослав Серый с позывным “Храбрый”, артиллерист бригады, в эксклюзивном тексте 24 Канала рассказал, что коллектив, как и крепкие правила "Азова", строились годами. Все защитники отмечают, что это едва ли не в первую очередь заслуга командования, которое не сидит где-то далеко в кабинетах, а участвует в боях вместе со своими бойцами.

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"Азов" имеет уникальные традиции

Боец отметил, что командир Бригады Редис всегда со своими бойцами, его всегда видно.

И именно он задает такой темп движения "Азова". Это очень важно,

– сказал Храбрый.

Кроме того, "Азов" имеет уникальные собственные традиции, которые теперь начинают наследовать и другие подразделения. Одна из самых известных – это чествование памяти погибших собратьев, когда бойцы собираются у азовского кургана с мечами.

Как говорит другой боец, Андрей Игнатюк с позывным "Спайдер", служба которого как раз и заключается в том, чтобы поддерживать традиции бригады, они напоминают о нашей идентичности.

Это больше от сердца, чем просто от ума. И это делается для того, чтобы помнить своих ребят, которые погибли. Потому что они сделали очень много и заслужили место в истории. И я считаю, что просто поставить флаг на могиле – недостаточно,

– добавил он.

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