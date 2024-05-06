Святослав Сірий із позивним "Хоробрий", артилерист бригади, у ексклюзивному тексті 24 Каналу розповів, що колектив, як і міцні правила "Азова", будувалися роками. Усі захисники наголошують, що це чи не найперше заслуга командування, яке не сидить десь далеко в кабінетах, а бере участь у боях разом зі своїми бійцями.

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"Азов" має унікальні традиції

Боєць наголосив, що командир Бригади Редіс завжди зі своїми бійцями, його завжди видно.

І саме він задає такий темп руху "Азова". Це дуже важливо,

– сказав Хоробрий.

Окрім того, "Азов" має унікальні власні традиції, які тепер починають наслідувати й інші підрозділи. Одна з найвідоміших – це вшанування пам’яті загиблих побратимів, коли бійці збираються біля азовського кургану з мечами.

Як каже інший боєць, Андрій Ігнатюк із позивним "Спайдер", служба якого якраз і полягає у тому, щоб підтримувати традиції бригади, вони нагадують про нашу ідентичність.

Це більше від серця, аніж просто від розуму. І це робиться для того, щоб пам'ятати своїх хлопців, які загинули. Тому що вони зробили дуже багато і заслужили місце в історії. І я вважаю, що просто поставити прапор на могилі – недостатньо,

– додав він.

"Редіс" закликав США скасувати заборону передавати західну зброю "Азову"