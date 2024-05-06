Святослав Сірий із позивним "Хоробрий", артилерист бригади, у ексклюзивному тексті 24 Каналу розповів, що колектив, як і міцні правила "Азова", будувалися роками. Усі захисники наголошують, що це чи не найперше заслуга командування, яке не сидить десь далеко в кабінетах, а бере участь у боях разом зі своїми бійцями.
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"Азов" має унікальні традиції
Боєць наголосив, що командир Бригади Редіс завжди зі своїми бійцями, його завжди видно.
І саме він задає такий темп руху "Азова". Це дуже важливо,
– сказав Хоробрий.
Окрім того, "Азов" має унікальні власні традиції, які тепер починають наслідувати й інші підрозділи. Одна з найвідоміших – це вшанування пам’яті загиблих побратимів, коли бійці збираються біля азовського кургану з мечами.
Як каже інший боєць, Андрій Ігнатюк із позивним "Спайдер", служба якого якраз і полягає у тому, щоб підтримувати традиції бригади, вони нагадують про нашу ідентичність.
Це більше від серця, аніж просто від розуму. І це робиться для того, щоб пам'ятати своїх хлопців, які загинули. Тому що вони зробили дуже багато і заслужили місце в історії. І я вважаю, що просто поставити прапор на могилі – недостатньо,
– додав він.
"Редіс" закликав США скасувати заборону передавати західну зброю "Азову"
- Командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ, полковник Денис "Редіс" Прокопенко закликав США зняти заборону на військову допомогу "Азову". Він наголосив, що заборону запровадили ще у 2017 році, й після повномасштабного вторгнення Росії її так і не скасували.
- Про це командир написав на своїй сторінці у фейсбуці. Він наголосив, що делегації "Азову" гідно приймають у різних країнах світу, втім стереотипне обмеження й досі є в американському законодавстві.
- Командир "Азову" наголосив, що у західних ЗМІ формували ставлення до підрозділу під впливом московської пропаганди. У цьогорічному законопроєкті про оборонні асигнування й досі лишається поправка про заборону передачі західної зброї бійцям "Азову", тому Прокопенко закликав уряд США скасувати заборону.