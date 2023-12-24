В Киеве вспыхнула АЗС: спасатели показали кадры

В Киеве в Оболонском районе вечером 23 декабря загорелась АЗС. Спасатели опубликовали кадры с места инцидента и рассказали подробности.

Инцидент произошел около 19.28 на проспекте Владимира Ивасюка. Спасатели немедленно отправились на место пожара.

Обратите внимание Мальчикам было всего 3 и 4 года: в Черниговской области во время пожара погибла мать с детьми

Впоследствии спасатели сообщили, что произошло возгорание накрытия топливно-распределительной колонки. К счастью, обошлось без пострадавших.

Произошло возгорание накрытия топливно-распределительной колонки. В 19:48 возгорание было ликвидировано на площади в 6 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. Причину пожара будут устанавливать правоохранители,

– говорится в сообщении.



В Киеве вспыхнула АЗС / ГСЧС Украины



Спасатели показали кадры с места инцидента / ГСЧС Украины

Взрыв и пожар во Львове

Во Львове по улице Княгини Ольги раздался взрыв. По предварительным данным, причиной стал взрыв газа. К сожалению, есть жертвы. По состоянию на 23:58 23 декабря сообщалось, что из-под завалов вытащили тело третьей жертвы – мужчину. Кроме того, есть пострадавшие. Госпитализация потребовалась 4 людям. Среди них – двое детей.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших. Вечная память.