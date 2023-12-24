Інцидент стався близько 19:28 на проспекті Володимира Івасюка. Рятувальники негайно вирушили на місце пожежі.

Зверніть увагу Хлопчикам було усього 3 та 4 роки: на Чернігівщині під час пожежі загинула матір з дітьми

Згодом рятувальники повідомили, що сталося загоряння накриття паливно-розподільчої колонки. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Сталося загоряння накриття паливно-розподільчої колонки. О 19:48 займання було ліквідовано на площі 6 квадратних метрів. На щастя, ніхто не постраждав. Причину пожежі будуть встановлювати правоохоронці,

– мовиться у повідомленні.



У Києві спалахнула АЗС / ДСНС України



Рятувальники показали кадри з місця інциденту / ДСНС України

Вибух та пожежа у Львові

У Львові на вулиці Княгині Ольги пролунав вибух. За попередніми даними, причиною став вибух газу. На жаль, є жертви. Станом на 23:58 23 грудня повідомляли, що з-під завалів витягнули тіло третьої жертви – чоловіка. Окрім того, є постраждалі. Госпіталізація знадобилася 4 людям. Серед них – двоє дітей.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих. Вічна пам'ять.