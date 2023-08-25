Продвигающий позицию Москвы․ Как Россия манипулирует массами и покупала СМИ Европы в 2022 году

Механизм работы российской власти крайне сложный, учитывая официально обнародованные военными преступниками документы, а также заявления должностных лиц страны-бензоколонки. Управление многими процессами осуществляется только в ручном режиме и совершенно не корректируется ни законами, ни какими-то нормативными актами. Если Кремлю нужно так или иначе решить какой-нибудь вопрос – это просто делают.

Так что определенные топ-чиновники государства-террориста могут одновременно заниматься решением внутренних экономических вопросов, курировать рынок военно-промышленного комплекса, решать важные вопросы деятельности "Газпрома", а также полноценно заботиться о деятельности агентурных сетей за рубежом и в целом продвигать российские позиции в геополитике.

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Всей этой работой, как свидетельствует дамп электронной почты, занимается заместитель руководителя Госдумы Александр Бабаков, который вместе со многими военными преступниками сыграл немалую роль в том, что Россия стала реальной угрозой всему миру. Исследовав переданную хактивистами команды " Кібер Спротив" переписку рашиста, редакция 24 Канала выяснила, какие дополнительные инструменты использует Москва для влияния на аудиторию Запада, что такое "гуманитарный реактор", а также в очередной раз убедились, насколько путинским элитам наплевать на простых смертных.

Продуцирование лишних смыслов, игра на эмоциях и инвестиции в зарубежные СМИ

Фактически вся международная политика образования, которое мир называет Россией, состоит из манипуляций, шантажа и обвинений цивилизованных стран в вымышленных нарушениях. Как только страна пришла в себя от голода и кризиса 90-х, а ее начали накачивать нефтедолларами, рашистские политики сразу же вернулись к реализации своих имперских замашек.

Получив твердую почву под ногами, представители режима Путина мгновенно стали притворяться цивилизованными лицами, заигрывать с Европой, обещать дешевые энергоносители и рассказывать о перезагрузке России. С другой стороны, рашисты мстили Ичкерии за поражение в Первой чеченской войне, совершали геноцид в Дагестане и готовились к выходу агрессии за пределы признанных миром границ страны-террориста. Фактически ни одно военное преступление россиян, совершенное до 2008 года, не вызвало у международного сообщества даже беспокойства. Особенно с учетом того, что "дипломаты"-шпионы очень громко кричали о борьбе с терроризмом, называли белое черным и вообще пытались убедить Запад в своей правоте.

Так было и во время войны в Грузии, когда Москва сумела заверить цивилизованный мир в том, что ей стоит простить "маленькую прихоть", а дальше на масштабирование преступлений она никогда не пойдет. Абсолютное повторение ситуации произошло и в том же 2014-м: хотя всем было понятно, что все басни про "ихтамнет" – полная чушь, коллективный Запад продолжал искать мир в глазах Путина. Именно это и привело к тому, что Кремль фактически вышел сухим из воды, захватив крупнейшую в Европе атомную электростанцию, взорвав Каховскую ГЭС и вообще совершив множество военных преступлений.

Вся "фишка" того, что Путин и его подданные годами не отвечали за содеянное, заключалась исключительно в неготовности цивилизованных стран идти на конфликт с Россией, а также в умении рашистов очень громко кричать ложь.

За десятки лет существования в геополитической плоскости кремлевский режим настолько глубоко запустил свои щупальца внутрь международных организаций, что свел их деятельность к абсурду. Кроме того, россияне научились манипулировать мнениями миллионов людей на Западе – лишь бы иметь возможность беспрепятственно захватывать территории, убивать гражданских и размахивать ядерной палкой во все стороны.

Делали они это очень просто: открывали в нужных странах собственные пропагандистские СМИ, засылали туда всевозможных "экспертов" и лоббистов, а также атаковали соцсети ботами, так или иначе доносившими свои нарративы. Кроме многих российских должностных лиц, к этому был причастен и Александр Бабаков, курировавший связи Кремля с агентурной сетью.

Впрочем, после начала агрессии в Украине и перед полномасштабным вторжением правительства многих стран так или иначе стали реагировать на вмешательство Москвы в выборы и остальные внутренние дела суверенных стран. Так в Штатах и Европе начали прикрывать сеть Russia Today, очищать Facebook от засилья ботов и хоть как-то сражаться с кремлевской дезинформацией. В известной степени это, конечно, удалось сделать, однако влияние путинской пропаганды на страны коллективного Запада оставалось на достаточно мощном уровне.

Более того, после начала великой войны путинский режим лишь усилил свои информационные атаки на цивилизованные страны, а иногда даже пытался влезть по уши. К примеру, в апреле 2022 года рашисты вдруг для себя выяснили, что на Балканах вообще нет никаких средств массовой информации в их собственности, что и начали сразу исправлять.

Об этом свидетельствует письмо из почты Бабакова, в котором указано о наступлении уникальной ситуации, когда Москва может обеспечить полный контроль над наиболее влиятельными телевизионными каналами Сербии и Черногории.

B92 – второй канал по охвату и воздействию. Возможно обеспечить от 51 до 100% владения (новостной портал, радио).

Pink – первая по всем показателям частная компания. На начальном этапе возможно приобретение блока пакета (25%) с последующим увеличением до контроля (51%). Кроме ТВ есть новостной портал, радио.

Vijesri – одна из трех влиятельнейших ТВ компаний Черногории. В кратчайшие сроки возможно приобретение от 51 до 100% собственности.

Согласно планам россиян, контролировать материалы, которые будут выходить в приобретенных СМИ, они должны вместе с сербской стороной. Более того, вероятно, в покупке медиахолдингов собирался участвовать сам президент Сербии Александр Вучич, которого в письме Бабакова упоминают как "А.В."

Минимальное количество участников. Лучшее прямое поручение. Возможно обеспечить участие А.В. в приобретаемых активах (в рассрочку). По вашему мнению. Общие расходы сравнимы со стоимостью нескольких футболистов. Сроки реализации – в текущем году.



Доказательства намерений россиян взять под контроль информационное пространство Сербии и Черногории / Скриншот из почты рашиста Бабакова

Удалось ли военным преступникам усилить свое влияние на Балканские страны таким образом, неизвестно. Однако пророссийские нарративы в эфирах вышеупомянутых телеканалов раздаются достаточно мощно.

Совет российских сограждан и "Гуманитарный реактор"

Кроме непосредственных инвестиций с последующим контролем редакционной политики, россияне и не забывали о влиянии на западные аудитории другим способом – с помощью все того же Международного совета российских соотечественников. В докладе Бабакову, написанном функционерами МСРС Михаилом Неборским и гражданином Франции Петром Шереметьевым, было указано, что в условиях противодействия московской пропаганде на Западе Москве следует задействовать потенциал рашистского общества за рубежом. Для этого сайт совета превратили в полноценный информационный ресурс, с помощью которого Кремль влияет на аудиторию боевой пропагандой.

Рашисты указали, что МСРС аккредитован при Департаменте общественной информации ООН, имеет специальный консультативный статус при экономическом и социальном совете ООН, "что повышает интерес к размещенной информации".

Членская сеть МСРС – это более 160 организаций российских соотечественников в 53 странах мира. Практически все организации имеют собственные сайты и страницы в соцсетях, где публикуются рассылаемые МСРС материалы.

Более того, авторы документа утверждали, что с появлением англоязычной версии сайта им удастся усилить влияние на общественные мнения в странах Европы, Америки и других регионах мира. При этом коллективному Западу якобы не удастся обвинить рашистские порталы в распространении пропаганды, поскольку "совет является независимым и не финансируется из бюджета России".



Проект превращения сайта международного совета российских соотечественников в инструмент боевой пропаганды / Скриншот из почты Александра Бабакова

В последующих переписках заместителя руководителя госдумы говорилось уже о необходимости выделения на проект именно бюджетных средств (действительно, совсем независимый портал). При этом годовая смета портала увеличилась почти в два раза: с ориентировочных 6 миллионов рублей – почти до 13.



Расчет стоимости информационного ресурса для влияния на жителей Запада / Скриншот из почты Александра Бабакова

Кроме того, для продвижения пропаганды за границу в Кремле решили создать целый словарь новояза. Ради этого еще в апреле 2022 года был создан клуб под названием "Гуманитарный реактор", где во время заседаний эксперты должны были разрабатывать терминологию по поводу негативной деятельности США, Запада и других недружественных России стран.

Сроки должны отвечать следующим требованиям: 1. Оказывать деморализующее действие, вызвать болезненную реакцию у невооружённых государств. 2. Оказывать мобилизующее, "духоподъемное" влияние на российскую аудиторию. 3. Вызвать симпатию к России и антипатию к Западу со стороны третьих стран.



Темник для работы "гуманитарного реактора" для российской пропаганды / Скриншот из почты Александра Бабакова

Россияне до сих пор пытаются прятаться под маской доброжелателей

Как это ни странно, но вся деятельность рашистской пропаганды как для внешней, так и для внутренней аудитории до сих пор направлена на то, чтобы выставлять кремлевский режим стороной добра. В эфирах разнообразных ток-шоу и в головах рашистов удачно сочетается образ рыцарей-россиян, противостоящих кровавому капитализму путем уничтожения народа, который они же называют братским. При этом кое-где с голубых экранов даже прорывается горькая для страны-террориста правда: они никак не побеждают, а саму Россию до полномасштабного вторжения никто уничтожать даже не пытался. Однако среднестатистические "Ванька" и "Машка", совсем не способные к любому анализу, даже не догадываются, что реальность отличается от картинки в телевизоре. В то время как жители захваченных территорий за этой разницей наблюдают своими глазами каждый день. Понятно, что из-за чрезвычайной активности пропаганды некоторые симпатизировавшие России и попавшие под оккупацию украинцы не способны даже осознать тот факт, что именно страна-бензоколонка принесла им кровь, дерьмо и страдания. Тем не менее говорить о том, что в Херсонской и Запорожской области ждуны-коллаборанты чувствуют себя вольготно и счастливо, совсем нельзя. По крайней мере, если речь идет об обычных "ватных" местных жителях, а не гауляйтерах.

Русская орда, принеся на Юг войну и разруху, наобещала ждунам огромные пенсии, высокооплачиваемую работу и вообще все возможные улучшения. Вместо этого, как оказалось, вообще никакой заботы к людям захватчики проявлять не собирались, что и стало шоком для многих адептов "русского мира". Некоторые особенно ярые, веря в поговорку о плохих боярах и добром царе, даже пачками строчили доносы и жалобы. Мол, ждали "освобождения", а теперь жить стало хуже, денег обещанных не дают, гуманитарки нет (а нужна была до прихода россиян?), медицины нет, связи нет, интернет выключают.

Ярко описывает ситуацию предательница Украины Инна Качан из Голой Пристани, которая ну очень хотела благополучно жить под флагом России, но вполне эпически обалдела от того, как изменились обстоятельства после прихода оккупантов. Инна написала более 12 жалоб в разные инстанции.



Жалобы и реакции на них от российских инстанций / Скриншот из почты Александра Бабакова

Касались они того, что ее с первой группой инвалидности просто бросили на произвол судьбы. Все соцвыплаты просто прекратились, не начавшись, из аптек исчезали даже самые простые препараты, а новых завозов рашисты не делали.

Кроме того, предательница упрекает гауляйтеров и оккупантов за хищение гуманитарной помощи и объявленную на Херсонщине эвакуацию. Когда местных жителей просто выбрасывали из их домов, вместо владельцев в жилье селились российские военные. Каждому, кто не хотел покидать собственный дом, угрожали применением оружия.

Также Качан расписывала, как фактически в глубоком тылу захватчики не могли наладить выдачу пенсий для владельцев российских паспортов. Мол, пересчетов никаких нет, так что давали только 10 тысяч рублей единовременной помощи. Чтобы все-таки получить хоть какую-то подачку от террористов, нужно было либо ехать за 60 километров, либо раз в неделю стоять в огромных очередях – сначала на регистрацию, а потом непосредственно на прием.

Мой законный помощник выстоял эти две очереди. И ничего я не получила: ни соцвыплату, ни по потере кормильца. Меня вообще, видите ли, нет в ведомостях! А как мне выдавали выплаты летом и осенью? Теперь как мне жить? Передвигаюсь на инвалидной коляске. Как выжить с моим законным помощником и матерью за 80+, не знаю. Что это? Освобождение или оккупация???



Изменнице Украины почему-то не очень понравилась жизнь в оккупации / Скриншот из почты рашиста Бабакова

Следует ли писать, что все "чиновники", ФСБшники, военные и другие рашисты просто отфутболивали обманутую пропагандой женщину и пересылали ее жалобы из инстанции в инстанцию? Когда же дело дошло до Бабакова, чиновники создали отчет, мол, Качан и его сиделка получают большие деньги (23 тысячи рублей), никаких других выплат им не предусмотрено, а другие их претензии носят риторический характер. Словом, фанатку России, которая долго ждала оккупацию, просто послали и оставили на произвол судьбы.

Скриншот из почты рашиста

Огромные потери и никакой медицины

Впрочем, что говорить о гражданских с украинских территорий, которых население болот так или иначе никогда не будет воспринимать как россиян, если кремлевским функционерам и самим оккупантам глубоко наплевать на своих соплеменников. Фраза "работайте братья", которую прокричал командир своим подчиненным перед тем, как убежать и оставить их на произвол судьбы, стала настоящим лозунгом действий России в полномасштабной войне. С 24 февраля 2022 года бойцы ВСУ отправили в ад уже более 250 тысяч жителей разных улусов, которые пришли в Украину убивать ради заработков и реализации прихотей Путина. Абсолютное большинство из оккупантов вообще не понимали, что их ожидает на нашей земле. Но после попадания на передовую и осознания ситуации никому из "Ванек" уже некуда деваться. Их просто отправляют на убой. Конечно, свидетельств подобного отношения верхушки России к "пушечному мясу" за время большой войны собрано очень много. Однако подтверждение этому нашлось и в переписке депутата Бабакова.

Так, буквально через месяц после объявления "частичной мобилизации", заместителю руководителя госдумы поступила жалоба от родственников принудительно отправленных на войну жителей Татарстана. В обращении будущие владельцы белых "Страд" жаловались на то, что руководство в/ч 29660 отправляет их маленькими группами на передовую в статусе добровольцев. То есть в случае ранения или гибели никаких компенсаций оккупантам государство не будет выплачивать. Подобные ситуации, надо отметить, – единственные, когда родственники российских солдат способны обивать пороги и жаловаться депутатам. Ведь обменять мужа на машину – мечта каждой российской женщины.



Жалоба от семей мобилизованных в Татарстане / Скриншот из почты рашиста Бабакова

Реакция путинского приспешника на мольбы плебса была феноменальной: жалобу перепасовали военному прокурору России, который, конечно, не нашел никаких нарушений в действиях военных с погонами. А украинские войска тем временем разнесли почти всех мобилизованных, о которых говорилось, артиллерией. Но ни Путина, ни Бабакова, ни кого-либо из высокопоставленных чиновников это не взволновало.

Как видим, один из самых влиятельных рашистов решает очень много вопросов и проблем буквально в ручном режиме, однако ни один из них никак не пересекается с попытками хоть как-то улучшить жизнь своего населения. Любые жалобы жителей России и временно оккупированных территорий в лучшем случае заканчиваются отписками и обещаниями. А реальная деятельность элит рашистской политики заключается совсем в другом – подрывной деятельности за рубежом и организации проектов, на которых можно украсть миллионы.