Бабченко выдворили из Израиля

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко, который недавно уехал из Украины, сообщил, что его депортировали из Израиля.

"Когда жизнь опередила мечту. И мем стал реальностью. А меня все же выдворили из Израиля", – написал Бабченко в фейсбуке.

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Казалось бы, стандартная процедура. Пока подаешь документы – нет разрешения на жительство – нет вида, нет разрешения на работу – нет разрешения, нет работы. Что здесь в принципе можно обсуждать? Казалось бы. Но нет,

– добавил журналист.

Бабченко уточнил, что запрет на работу и угроза депортации закончилась тем, что его таки выдворили из Израиля: "Все по канонам. Классика жанра. Как перестать кричать, а?"

Почему Бабченко выехал из Украины в Израиль

В Израиль Бабченко выехал в начале ноября и свое решение объяснил несогласием с нынешними процессами. В частности – возвращением в Украину бывшего соратника Януковича – Андрея Портнова.

Сидеть и гадать, начнется или нет в рамках новой концепции "мир-дружба-жвачка" обмен экстрадициями – это без меня. Я пока за заборчиком постою. Пользуясь потерей управления, Украину сейчас просто потоком нашпиговывают инсургентами,

– говорил в ноябре Бабченко.

Он подчеркивал, что его "эвакуация является временной": "Я вернусь. Это временная эвакуация. Зе – пока мой президент. Украина – моя страна. Жить собираюсь именно в ней".

Почему Бабченко жил в Украине, а не в России

Бабченко уехал из России в 2017 году из-за преследования и возможного открытия против него уголовного дела. Сначала журналист жил в Праге, а затем начал жить в Украине. Здесь он работал ведущим на телеканале ATR.

Заметим, что Бабченко осуждал аннексию Крыма, войну на Донбассе и остро критиковал президента РФ Владимира Путина и и всю российскую власть.

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