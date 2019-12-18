Бабченко выдворили из Израиля
Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко, который недавно уехал из Украины, сообщил, что его депортировали из Израиля.
"Когда жизнь опередила мечту. И мем стал реальностью. А меня все же выдворили из Израиля", – написал Бабченко в фейсбуке.
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Казалось бы, стандартная процедура. Пока подаешь документы – нет разрешения на жительство – нет вида, нет разрешения на работу – нет разрешения, нет работы. Что здесь в принципе можно обсуждать? Казалось бы. Но нет,
– добавил журналист.
Бабченко уточнил, что запрет на работу и угроза депортации закончилась тем, что его таки выдворили из Израиля: "Все по канонам. Классика жанра. Как перестать кричать, а?"
Почему Бабченко выехал из Украины в Израиль
В Израиль Бабченко выехал в начале ноября и свое решение объяснил несогласием с нынешними процессами. В частности – возвращением в Украину бывшего соратника Януковича – Андрея Портнова.
Сидеть и гадать, начнется или нет в рамках новой концепции "мир-дружба-жвачка" обмен экстрадициями – это без меня. Я пока за заборчиком постою. Пользуясь потерей управления, Украину сейчас просто потоком нашпиговывают инсургентами,
– говорил в ноябре Бабченко.
Он подчеркивал, что его "эвакуация является временной": "Я вернусь. Это временная эвакуация. Зе – пока мой президент. Украина – моя страна. Жить собираюсь именно в ней".
Почему Бабченко жил в Украине, а не в России
Бабченко уехал из России в 2017 году из-за преследования и возможного открытия против него уголовного дела. Сначала журналист жил в Праге, а затем начал жить в Украине. Здесь он работал ведущим на телеканале ATR.
Заметим, что Бабченко осуждал аннексию Крыма, войну на Донбассе и остро критиковал президента РФ Владимира Путина и и всю российскую власть.
Что известно о покушении на Бабченко
- 29 мая 2018 года СМИ сообщили об убийстве Бабченко в Киеве. Но 30 мая выяснилось, что Бабченко жив. Информация о его гибели была частью спецоперации СБУ, чтобы предотвратить реальное покушение на журналиста.
- Виновником покушения на Бабченко оказался киевский бизнесмен Борис Герман. Его приговорили к 4,5 годам тюрьмы после того, как тот признал свою вину и пошел на сделку со следствием.
- И уже в ноябре 2019 года суд выпустил Германа из тюрьмы, приняв во внимание его апелляцию и аргументы о плохом состоянии здоровья.
- Следствие заявляло о доказательствах связей Германа с российскими спецслужбами.
- Герман назвал имя вероятного заказчика преступления из России – Вячеслава Пивоварника. Он родился и вырос в Украине, но некоторое время назад выехал в Россию и якобы работает в "личном фонде" Путина.