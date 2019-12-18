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      Бабченко выдворили из Израиля

      252 Читати новину українською
      Аркадия Бабченко депортировали из Израиля / video.detector.media

      Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко, который недавно уехал из Украины, сообщил, что его депортировали из Израиля.

      "Когда жизнь опередила мечту. И мем стал реальностью. А меня все же выдворили из Израиля", – написал Бабченко в фейсбуке.

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      Казалось бы, стандартная процедура. Пока подаешь документы – нет разрешения на жительство – нет вида, нет разрешения на работу – нет разрешения, нет работы. Что здесь в принципе можно обсуждать? Казалось бы. Но нет,
      – добавил журналист.

      Бабченко уточнил, что запрет на работу и угроза депортации закончилась тем, что его таки выдворили из Израиля: "Все по канонам. Классика жанра. Как перестать кричать, а?"

      Почему Бабченко выехал из Украины в Израиль

      В Израиль Бабченко выехал в начале ноября и свое решение объяснил несогласием с нынешними процессами. В частности – возвращением в Украину бывшего соратника Януковича – Андрея Портнова.

      Сидеть и гадать, начнется или нет в рамках новой концепции "мир-дружба-жвачка" обмен экстрадициями – это без меня. Я пока за заборчиком постою. Пользуясь потерей управления, Украину сейчас просто потоком нашпиговывают инсургентами,
      – говорил в ноябре Бабченко.

      Он подчеркивал, что его "эвакуация является временной": "Я вернусь. Это временная эвакуация. Зе – пока мой президент. Украина – моя страна. Жить собираюсь именно в ней".

      Почему Бабченко жил в Украине, а не в России

      Бабченко уехал из России в 2017 году из-за преследования и возможного открытия против него уголовного дела. Сначала журналист жил в Праге, а затем начал жить в Украине. Здесь он работал ведущим на телеканале ATR.

      Заметим, что Бабченко осуждал аннексию Крыма, войну на Донбассе и остро критиковал президента РФ Владимира Путина и и всю российскую власть.

      Что известно о покушении на Бабченко

      • 29 мая 2018 года СМИ сообщили об убийстве Бабченко в Киеве. Но 30 мая выяснилось, что Бабченко жив. Информация о его гибели была частью спецоперации СБУ, чтобы предотвратить реальное покушение на журналиста.
      • Виновником покушения на Бабченко оказался киевский бизнесмен Борис Герман. Его приговорили к 4,5 годам тюрьмы после того, как тот признал свою вину и пошел на сделку со следствием.
      • И уже в ноябре 2019 года суд выпустил Германа из тюрьмы, приняв во внимание его апелляцию и аргументы о плохом состоянии здоровья.
      • Следствие заявляло о доказательствах связей Германа с российскими спецслужбами.
      • Герман назвал имя вероятного заказчика преступления из России – Вячеслава Пивоварника. Он родился и вырос в Украине, но некоторое время назад выехал в Россию и якобы работает в "личном фонде" Путина.
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости России Журналисты Новости Израиля "Убийство" Аркадия Бабченко
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