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      Бабченка видворили з Ізраїля

      1285 Читать новость на русском
      Аркадія Бабченка депортували з Ізраїля / video.detector.media

      Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко, який нещодавно виїхав з України, повідомив, що його депортували з Ізраїля.

      "Коли життя випередило мрію. І мем став реальністю. А мене таки видворили з Ізраїля", – написав Бабченко у фейсбуці.

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      Здавалося б, стандартна процедура. Поки подаєш документи – немає дозволу на проживання – немає виду, немає дозволу на роботу – немає дозволу, немає роботи. Що тут в принципі можна обговорювати? Здавалося б. Але ні,
      – додав журналіст.

      Бабченко уточнив, що заборона на роботу і загроза депортацією закінчилася тим, що його таки видворили з Ізраїля: "Все по канонах. Класика жанру. Як перестати кричати, га?"

      Чому Бабченко виїхав з України до Ізраїля

      До Ізраїля Бабченко виїхав на початку листопада і своє рішення пояснив незгодою з нинішніми процесами. Зокрема – поверненням в Україну колишнього поплічника Януковича – Андрія Портнова.

      Сидіти і гадати, почнеться чи ні в межах нової концепції "мир-дружба-жуйка" обмін екстрадиціями – це без мене. Я поки за парканчиком постою. Користуючись втратою управління, Україну зараз просто потоком нашпиговують інсургентами,
      – казав у листопаді Бабченко.

      Він наголошував, що його "евакуація є тимчасовою": "Я повернусь. Це тимчасова евакуація. Зе – поки що мій президент. Україна – моя країна. Жити збираюся саме в ній".

      Чому Бабченко жив в Україні, а не в Росії

      Бабченко виїхав з Росії в 2017 році через переслідування і можливе відкриття проти нього кримінальної справи. Спочатку журналіст жив у Празі, а згодом почав жити в Україну. Тут він працював ведучим на телеканалі ATR.

      Зауважимо, що Бабченко засуджував анексію Криму, війну на Донбасі і гостро критикував президента РФ Володимира Путіна і та всю російську владу.

      Що відомо про замах на Бабченка

      • 29 травня 2018 року ЗМІ повідомили про вбивство Бабченка у Києві. Але 30 травня з'ясувалося, що Бабченко живий. Інформація про його загибель була частиною спецоперації СБУ, щоб запобігти реальному замаху на журналіста.
      • Винуватцем замаху на Бабченка виявився київський бізнесмен Борис Герман. Його засудили до 4,5 років в’язниці після того, як той визнав свою провину і пішов на угоду зі слідством.
      • Та вже в листопаді 2019 року суд випустив Германа з в’язниці, взявши до уваги його апеляцію та аргументи про поганий стан здоров'я.
      • Слідство заявляло про докази зв'язків Германа з російськими спецслужбами.
      • Герман назвав ім'я ймовірного замовника злочину з Росії – В'ячеслава Пивоварника. Він народився та виріс в Україні, але певний час тому виїхав до Росії і нібито працює в "особистому фонді" Путіна.
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини Росії "Вбивство" Аркадія Бабченка Новини Ізраїля Журналісти
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