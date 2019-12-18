Бабченка видворили з Ізраїля

Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко, який нещодавно виїхав з України, повідомив, що його депортували з Ізраїля.

"Коли життя випередило мрію. І мем став реальністю. А мене таки видворили з Ізраїля", – написав Бабченко у фейсбуці.

Читайте також: Організатор "вбивства" Бабченка вийшов на свободу

Здавалося б, стандартна процедура. Поки подаєш документи – немає дозволу на проживання – немає виду, немає дозволу на роботу – немає дозволу, немає роботи. Що тут в принципі можна обговорювати? Здавалося б. Але ні,

– додав журналіст.

Бабченко уточнив, що заборона на роботу і загроза депортацією закінчилася тим, що його таки видворили з Ізраїля: "Все по канонах. Класика жанру. Як перестати кричати, га?"

Чому Бабченко виїхав з України до Ізраїля

До Ізраїля Бабченко виїхав на початку листопада і своє рішення пояснив незгодою з нинішніми процесами. Зокрема – поверненням в Україну колишнього поплічника Януковича – Андрія Портнова.

Сидіти і гадати, почнеться чи ні в межах нової концепції "мир-дружба-жуйка" обмін екстрадиціями – це без мене. Я поки за парканчиком постою. Користуючись втратою управління, Україну зараз просто потоком нашпиговують інсургентами,

– казав у листопаді Бабченко.

Він наголошував, що його "евакуація є тимчасовою": "Я повернусь. Це тимчасова евакуація. Зе – поки що мій президент. Україна – моя країна. Жити збираюся саме в ній".

Чому Бабченко жив в Україні, а не в Росії

Бабченко виїхав з Росії в 2017 році через переслідування і можливе відкриття проти нього кримінальної справи. Спочатку журналіст жив у Празі, а згодом почав жити в Україну. Тут він працював ведучим на телеканалі ATR.

Зауважимо, що Бабченко засуджував анексію Криму, війну на Донбасі і гостро критикував президента РФ Володимира Путіна і та всю російську владу.

Що відомо про замах на Бабченка