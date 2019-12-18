Бабченка видворили з Ізраїля
Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко, який нещодавно виїхав з України, повідомив, що його депортували з Ізраїля.
"Коли життя випередило мрію. І мем став реальністю. А мене таки видворили з Ізраїля", – написав Бабченко у фейсбуці.
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Здавалося б, стандартна процедура. Поки подаєш документи – немає дозволу на проживання – немає виду, немає дозволу на роботу – немає дозволу, немає роботи. Що тут в принципі можна обговорювати? Здавалося б. Але ні,
– додав журналіст.
Бабченко уточнив, що заборона на роботу і загроза депортацією закінчилася тим, що його таки видворили з Ізраїля: "Все по канонах. Класика жанру. Як перестати кричати, га?"
Чому Бабченко виїхав з України до Ізраїля
До Ізраїля Бабченко виїхав на початку листопада і своє рішення пояснив незгодою з нинішніми процесами. Зокрема – поверненням в Україну колишнього поплічника Януковича – Андрія Портнова.
Сидіти і гадати, почнеться чи ні в межах нової концепції "мир-дружба-жуйка" обмін екстрадиціями – це без мене. Я поки за парканчиком постою. Користуючись втратою управління, Україну зараз просто потоком нашпиговують інсургентами,
– казав у листопаді Бабченко.
Він наголошував, що його "евакуація є тимчасовою": "Я повернусь. Це тимчасова евакуація. Зе – поки що мій президент. Україна – моя країна. Жити збираюся саме в ній".
Чому Бабченко жив в Україні, а не в Росії
Бабченко виїхав з Росії в 2017 році через переслідування і можливе відкриття проти нього кримінальної справи. Спочатку журналіст жив у Празі, а згодом почав жити в Україну. Тут він працював ведучим на телеканалі ATR.
Зауважимо, що Бабченко засуджував анексію Криму, війну на Донбасі і гостро критикував президента РФ Володимира Путіна і та всю російську владу.
Що відомо про замах на Бабченка
- 29 травня 2018 року ЗМІ повідомили про вбивство Бабченка у Києві. Але 30 травня з'ясувалося, що Бабченко живий. Інформація про його загибель була частиною спецоперації СБУ, щоб запобігти реальному замаху на журналіста.
- Винуватцем замаху на Бабченка виявився київський бізнесмен Борис Герман. Його засудили до 4,5 років в’язниці після того, як той визнав свою провину і пішов на угоду зі слідством.
- Та вже в листопаді 2019 року суд випустив Германа з в’язниці, взявши до уваги його апеляцію та аргументи про поганий стан здоров'я.
- Слідство заявляло про докази зв'язків Германа з російськими спецслужбами.
- Герман назвав ім'я ймовірного замовника злочину з Росії – В'ячеслава Пивоварника. Він народився та виріс в Україні, але певний час тому виїхав до Росії і нібито працює в "особистому фонді" Путіна.