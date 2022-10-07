В Украину пришел масштабный Азорский антициклон: сколько еще будет продолжаться "бабье лето"

Несмотря на то, что с начала сентября погода удивила украинцев резким похолоданием, в последние дни она радует теплым солнышком за окном. Ожидается, что такая погода может продержаться до конца второй декады октября.

Своими прогнозами по продолжительности теплой погоды поделились синоптики. Об этом рассказывает 24 канал.

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Что говорят синоптики

Так, своими мыслями поделился народный синоптик Стас Щедрин. Ранее он сообщал, что "бабье лето" продержится в Украине только до 12 октября. Однако теперь прогнозирует тепло до конца второй декады месяца, хотя эти даты могут оказаться правильными не на 100%.

Второй декадой считается промежуток с 11 до 20 числа.

Такое ощущение, как будто сентябрь с октябрем поменялись местами: в сентябре холод и дожди, а в октябре наоборот – солнце и комфортное тепло,

– отметил синоптик.

Более того, он сообщил, что украинцев может ждать еще одно бабье лето в начале ноября. Тогда Украина ожидает потепления и отсутствия дождей.

Также он на своей фейсбук-странице поделился картой циклонов, где можно увидеть, что очень холодные температуры пока обходят территорию Украины.



Карта циклонов / Синоптик Стас Щедрин

Наталья Диденко ранее также предполагала продолжение теплой осени в Украине. Так, она давала прогноз, что с 5 по 10 октября ожидаются сухие и теплые дни.

Немного коротенькое, на неделю, однако без дождей, с сухим воздухом, солнечными прояснениями, прекрасными туманами и, хоть и относительным, но все же приятным теплым воздухом с температурой +14...+21,

– сообщала синоптик.

Директор Черкасского областного гидрометцентра Виталий Пострыгань дал свой прогноз по теплому периоду и для Черкасской области. Так, он считает, что в ближайшие 10 дней регион ожидает солнечная и сухая погода с температурой до +18 градусов.

Погода в Украине в октябре

Как рассказали в Укргидрометцентре, в октябре прогнозируют теплую погоду, а количество осадков предусматривается в пределах климатической нормы.

Так, в первые дни будет солнечно, без осадков. Ночью температура воздуха будет колебаться от +4 до +8 градусов, днем от +15 до +17 градусов. Абсолютный минимум температуры будет достигать 4 – 16 градусов мороза. В северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами 17 – 23 градуса мороза, на юге Крыма 0 – 3 градуса мороза.

Как отметил народный синоптик Владимир Деркач, холодный воздух постепенно начнет заходить на территорию Украины с 14 октября. Тогда же увеличится вероятность осадков.

Также синоптики напомнили, что традиционно средняя месячная температура октября составляет +6 – +13 градусов, в Карпатах местами +4 – +5 градусов.