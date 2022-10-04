В Украину идет антициклон, который наконец-то принесет бабье лето: прогноз погоды на 5 октября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в среду, 5 октября, будет солнечной и по-осеннему теплой. Наконец бабье лето придет в Украину, вытесняя пасмурные и дождливые дни.
"Виновником" этого будет циклон Тимео, который и принесет бабье лето в Украину.
Важно Наконец-то дождались: в Украину идет бабье лето
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Синоптик Наталья Диденко подтвердила, что в Украину заходит бабье лето, которое отметится сухой и солнечной погодой.
5 октября в Украине существенных осадков не ожидается, только в Харьковской и Сумской областях покапают какие-то остатки атмосферного фронта. В дальнейшем повсюду в Украине будет преобладать сухая погода.
Температура воздуха повысится и будет составлять в ближайшие дни +14...+21 градус. Только в среду свежее будет на:
- северо-востоке,
- Черниговщине,
- Сумской области,
- в Харьковской области.
Там ожидают +9...+12 градусов. В Киеве, наконец, начиная с 5 октября, дожди прекратятся. Сухая погода продлится в столице вплоть до среды, 11 октября. Температура воздуха в столице составит +12…+14 градусов, а в течение недели увеличится до +15…+19 градусов.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
На западе утром и до самого вечера будет идти пасмурная погода, но осадков не прогнозируют. Воздух прогреется до +14…+16. На востоке чистое небо во второй половине дня исчезнет за облаками, но к вечеру погода снова прояснится. Осадков не прогнозируют, +13…+15.
На юге в большинстве регионов будет преобладать сухая и солнечная погода. Лишь вечером небо будет укрываться за облаками. Днем дождь должен закончиться. Столбики термометров покажут +15...+17. В некоторых областях севера ясная погода продержится совсем недолго в утренние часы, а уже днем небо покроется облаками. Ночью, вероятно, пройдет мелкий дождь. Воздух прогреется до +10...+12.
Ночью будет идти до самого вечера, а в Киеве будет идти дождь. Днем пойдет мелкий дождь, однако ближе к вечеру он должен утихнуть +11...+13.
Какая будет погода в городах Украины 5 октября
Ужгород – +13...+15
Львов – +14...+16
Ивано-Франковск – +13...+15
Тернополь – +13...+15
Черновцы – +14...+16
Хмельницкий – +13...+15
Ровно – +13...+15
Житомир – +11...+13
Винница – +12...+14
Одесса – +16...+18
Николаев – +15...+17
Херсон – +15...+17
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +13...+15
Черкассы – +12...+14
Чернигов – +10...+12
Сумы – +9..+11
Полтава – +12...+14
Днепр – +14...+16
Запорожье – +14...+16
Донецк – +13...+15
Луганск – +13...+15
Харьков – +13...+15
Киев – +11...+13