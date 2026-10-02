Синоптик ответила, что стоит еще надеяться на "бабье лето" в октябре

В октябре в Украине еще могут повторяться периоды теплой и солнечной погоды, которые в народе называют "бабиным летом". В то же время под влиянием антициклона ночью возможны заморозки.

Первые такие явления на поверхности почвы прогнозируются уже 3 – 4 октября. Об этом рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Каналу.

Будет ли еще "бабье лето"?

Как пояснила Птуха, "бабье лето" – это народное название периода антициклональной погоды, когда преобладают солнечные, спокойные и относительно теплые осенние дни. Такие периоды могут повторяться несколько раз в течение одного сезона.

По словам синоптика, погода постоянно меняется: периоды влияния антициклонов чередуются с циклонами, облачностью и осадками. Осенью теплые периоды особенно заметны, поскольку напоминают о летнем тепле.

Поэтому в народе и стали называть период антициклональной, спокойной погоды, когда она сочетается с умеренно теплой воздушной массой и комфортными температурами, "бабиным летом". Но это скорее народное название,

– добавила Птуха.

Температура во время так называемого "бабиного лета" зависит от времени года. В сентябре антициклон обусловливает более высокие температуры, поскольку воздушные массы еще остаются теплыми, а солнце достаточно прогревает землю. В октябре и ноябре при таких же условиях погода может оставаться комфортной, но температура будет на несколько градусов ниже, пояснила специалист.

В то же время антициклон осенью не означает, что заморозков не будет. Уже в выходные из-за маловетреной погоды и притока осенней воздушной массы ночью температура может снижаться более интенсивно. Хотя осадков в эти дни не ожидается.

Напомним, ранее стало известно о ближайшем похолодании. В ближайшей перспективе ночью по регионам будет всего около +1…+6 градусов.