Перші такі на поверхні ґрунту прогнозують вже 3 – 4 жовтня. Про це розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу.

Чи буде ще "бабине літо"?

Як пояснила Птуха, "бабине літо" – це народна назва періоду антициклональної погоди, коли переважають сонячні, спокійні та відносно теплі осінні дні. Такі періоди можуть повторюватися кілька разів протягом однієї пори року.

За словами синоптикині, погода постійно змінюється: періоди впливу антициклонів чергуються з циклонами, хмарністю та опадами. Восени теплі періоди особливо помітні, оскільки нагадують про літнє тепло.

Тому в народі й почали називати період антициклональної, спокійної погоди, коли вона поєднується з помірно теплою повітряною масою та комфортними температурами, "бабиним літом". Але це більше народна назва,

– додала Птуха.

Температура під час так званого "бабиного літа" залежить від пори року. У вересні антициклон зумовлює вищі температури, оскільки повітряні маси ще залишаються теплими, а сонце достатньо прогріває землю. У жовтні та листопаді за таких самих умов погода може залишатися комфортною, але температура буде на кілька градусів нижчою, пояснила фахівчиня.

Водночас антициклон восени не означає, що заморозків не буде. Вже на вихідних через маловітряну погоду та надходження осінньої повітряної маси вночі температура може знижуватися інтенсивніше. Хоча опадів у ці дні не очікується.

Нагадаємо, раніше стало відомо про найближення похолодання. У найближчій перспективі уночі по регіонах буде лише близько +1…+6 градусів.