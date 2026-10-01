Про це повідомила представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу.

Наскільки різко похолодає

Зміна температури очікується з 1 жовтня, а більш помітно показники почнуть знижуватися з 2 жовтня.

За словами синоптикині, це пов'язано насамперед зі зміною повітряної маси. На територію нашої країни надходитиме прохолодніше повітря, через що температура буде на кілька градусів нижчою.

Похолодання відбуватиметься поступово, однак відчутним воно буде у нічні години.

Додатковим фактором є інтенсивне скорочення тривалості світлового дня, а отже, повітря вдень прогрівається вже не так сильно. Надалі помітніше холодатиме.

Вже 3 – 4 жовтня уночі матимемо лише близько +1…+6 градусів тепла по території України,

– зазначила Птуха.

Раніше повідомлялось, що поточного тижня у південних та південно-східних областях вночі температура може підвищуватися до +12 градусів. У Карпатах, за словами Птухи, місцями похолодає до 0 градусів.

Водночас удень зберігається помірно тепла повітряна маса, що утримує температурні показники у межах +15…+21 градус. Утім, точні прогнози залежать від хмарності.