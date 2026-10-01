Водночас ночі будуть свіжішими. Такий прогноз погоди дала представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу.

Погода на початку жовтня

Як пояснила Птуха, цього тижня на синоптичну ситуацію в Україні впливає поле високого атмосферного тиску, тобто антициклон. Відтак істотних опадів не очікується.

У четвер, 1 жовтня, погодні умови майже не зміняться у порівнянні з попередніми днями. Водночас в районах Чорного та Азовського морів, а також південно-східніше від них, сформувалася область низького атмосферного тиску.

Тому атмосферні фронти, пов'язані з ним, частково зачіпатимуть наші південно-східні регіони. Тому там може бути дещо більше хмарності у супроводі з короткочасними дощами протягом найближчих двох днів,

– зазначила синоптикиня.

Зокрема, опади можливі у Приазов'ї та Криму.

Що буде з температурою?

За прогнозом, на початку жовтня у більшості областей температура повітря уночі становитиме +3…+9 градусів. На півдні та південному сході країни повітря у нічні години може прогріватися до +12 градусів. А в Карпатах, за словами Птухи, стовпчики термометрів місцями опустяться до 0 градусів.

Водночас удень збережеться комфортне осіннє тепло в межах +15…+21 градуса. "Але також будемо ще спостерігати за цим, тому що зараз багато залежить від хмарності", – додала фахівчиня.

У нас утримується помірно тепла повітряна маса, а вдень, коли є сонячне світло, повітря додатково прогрівається. Саме тому вдень маємо такі комфортні температурні показники,

– пояснила Птуха.

При цьому уночі більше відчувається осінній характер погоди. Адже за відсутності хмарності тепло, накопичене протягом дня, швидше вивільняється.