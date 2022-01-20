Бабушка сгорела вместе с маленькими внуками: подробности ужасного пожара на Черниговщине
Источник:ТСН
В селе Браница, на Черниговщине, в доме сгорели 4 человека. Погибшими оказались 48-летняя бабушка с тремя внуками – 4-летним мальчиком и 5-летними двойняшками – мальчиком и девочкой.
На момент пожара 24-летней матери детей и их отца не было дома. Детали трагедии рассказали СМИ.
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На Черниговщине в пожаре погибли 4 человека: односельчане говорят, что детей в семье любили
Предварительно известно, что дети жили с бабушкой и дедушкой. Их 24-летняя мать работала в Киеве на автомойке. Она вспомнила, как несколько дней назад праздновали пятый день рождения двойняшек.
Трагедию обнаружил дедушка, который вернулся домой, когда крыша дымилась. Он выбил оконное стекло, и оттуда повалило пламя.
Мужчина убежден, что, возможно, могли бы избежать трагедии, если бы он вернулся домой раньше. Пожар, скорее всего, никто не заметил, потому что ближайшая соседка семьи – пожилая женщина – живет ориентировочно за 100 метров.
Односельчане рассказали, что:
- детей в семье любили;
- они были ухожены, хотя семья жила скромно;
- семья стояла на учете в соцслужбе.
То, что бабушка не углядела за внуками, односельчане не допускают. Вероятно, говорят, все легли спать. Пожар тушили 4 пожарных машины и 16 пожарных.
Спасатели сообщили, что есть две версии трагедии:
- нарушение эксплуатации печного отопления;
- замыкание электричества.
В пожаре погибли дети и бабушка / Фото полиции и скриншот с видео
Кратко о трагедии на Черниговщине
- 18 января ориентировочно в 16:45 на Черниговщине произошел пожар в частном жилом доме. В результате трагедии погибли 4 четверо человек, из которых трое – дети.
- Пожарных вызвали только в 18:35. Вероятно, к этому времени в пожаре уже погибли дети и бабушка.
- Спасатели призвали граждан соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, следить и проверять исправность печей, газовых, электрических и обогревательных приборов.
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