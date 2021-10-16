"Бабушки мерзнут, а Европе безразлично": российские пропагандисты придумали новый "хит"

Российские пропагандисты продолжают распространять дезинформацию об Украине. На этот раз в государстве-агрессоре заявили об "украинских бабушках, которые мерзнут, а мир им не помогает".

Очередная пропаганда прозвучала на российском телевидении. Ее в сети обнародовал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

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Россияне распространяют новый пропагандистский хит

На ролике в студии государственного российского телеканала гости традиционно обсуждали Украину. Один из них пожаловался, что Европа "не поддерживает бедных украинских бабушек".

Ну хотя бы одеял шерстяных привезли бабушкам украинским, которые замерзают. Два или три самолета гуманитарной помощи,

– заявил гость студии.

Зато международное сообщество по непонятным ему причинам взамен "тренирует украинских солдат и учит их тактике убивать и маневрировать в условиях городской войны и конфликта низкой интенсивности".

"О мальчиках в трусиках слышали, о монтажной пене слышали. Ловите новый хит роспропаганды о бабушках, которые замерзают", – написал Штирлиц.

Интересно, что один из пользователей сети под обнародованным роликом прикрепил скриншот с десятком новостей о том, как люди замерзают в России. Вероятно, пропагандисты опять что-то напутали.

Напомним, любая помощь Украине от международных партнеров, в том числе и в виде военных учений, необходима, чтобы лучше противодействовать российским наемникам, которые оккупировали часть Донбасса и регулярно обстреливают украинские позиции.

Новые заявления российских пропагандистов: смотрите видео

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